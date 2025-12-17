Погода в Киеве в декабре 2025: сколько снежных дней ждать в столице

Совсем скоро наступит последний месяц этого года, а с ним и первые снега этой зимой. Киев — это тот город, где атмосфера зимы чувствуется совсем по-другому, поэтому тебе следует посетить столицу в предновогодние дни.

Читай в материале, какая будет погода в Киеве в декабре 2025 года и сильно ли будет снежить в этом месяце.

Погода в Киеве в декабре: первая декада, с 01.12 по 10.12

Погода в первые десять дней в декабре в Киеве будет относительно стабильной по температуре, а осадков предполагается не слишком много. Днем температура воздуха будет находиться в диапазоне -2…+3°C, в то время как в ночное время суток — -3…+1°C.

Что касается осадков, то лишь 6, 7 и 10 числа прогнозируется небольшой снег, долго на улицах столицы, к сожалению, не продержится. 9 декабря предполагается дождь, а 3 числа нас порадует солнце своими лучами. Все остальные дни будут облачными.

Прогноз погоды в Киеве в декабре 2025: вторая декада, с 11.12 по 20.12

Несмотря на малое количество осадков в начале месяца, середина декабря будет очень богата ими. 17 и 20 числа в Киеве ожидается дождь, 18 — полностью облачный день без осадков, а 14 декабря — солнце пригреет столицу уже в последний раз в этом году. Все остальные дни прогнозируются снежными — однако из-за более высокой температуры воздуха, чем на прошлой неделе, снег вряд ли задержится надолго.

Днем показатель термометра будет колебаться от -2 до +8°C, тогда как ночью может быть очень холодно — от -10 до +3°C.

Погода в Киеве в декабре: третья декада, с 21.12 по 31.12

Погода в последние дни этого года будет относительно спокойной, как прогнозируется и в первой декаде. Температура воздуха днем ​​предполагается не слишком холодной, а именно от -1°C до +4°C, тогда как ночью — от -3°C до +1°C.

Осадков в последние дни почти не будет: 21 декабря будет дождь, а 24 и 25, именно на Рождество, прогнозируется снег, что придаст атмосферы праздника среди всех других серых и пасмурных дней.

