Посадка клубники осенью: когда осуществлять и как правильно это делать

Осенью клубника уже начинает готовиться к зиме. В это время важно позаботиться о посадке новых сортов и обновлении ягодных плантаций. Посадку клубники осенью нужно проводить по определенным правилам. Как правильно проводить посадку клубники осенью — читай в материале.
Высадкой клубники нужно заниматься с конца августа по конец сентября. Ее важно закончить за месяц до заморозков, когда растения получают возможность немного укорениться. Посадку клубники лучше всего осуществлять в не жаркую, пасмурную погоду. На улице не должно быть слишком солнечно и жарко. Если днем преобладает такая температура, то посадку лучше перенести на вечер.
Сразу после посадки поливай кустики каждый день, через три недели уменьши полив до 2–3 раз в неделю. Для этого используй отстоянную теплую воду, применяя технологию полива под корень.
При этом старайся не заливать воду в розетки, иначе кусты погибнут. К зиме обустраивать капельный полив на грядках нет смысла, поэтому для полива используй шланги, лейки и ведра.
При этом старайся не заливать воду в розетки, иначе кусты погибнут. К зиме обустраивать капельный полив на грядках нет смысла, поэтому для полива используй шланги, лейки и ведра.
В дождливую погоду полив полностью прекращаем, чтобы не спровоцировать загнивание корней.
В первую очередь сделай дополнительное мульчирование почвы на грядке. Для этого подойдет хвоя, которая отпугнет вредителей и защитит от болезней. Мульча убережет пересаженную клубнику от вымерзания. А вот для укрытия бери солому, сухую листву, лапник, торф, стебли крупных растений.
Слой защиты должен быть более 5 см толщиной. А вот удобрять клубнику лучше удобренным перегноем, песком, дерновой землей и торфом (в пропорциях 1:1:1:1). В целом для клубники рекомендуют использовать комплексное минеральное удобрение.
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