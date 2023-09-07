Посадка клубники осенью: когда осуществлять и как правильно это делать

Осенью клубника уже начинает готовиться к зиме. В это время важно позаботиться о посадке новых сортов и обновлении ягодных плантаций. Посадку клубники осенью нужно проводить по определенным правилам. Как правильно проводить посадку клубники осенью — читай в материале.

Посадка кустов клубники осенью: оптимальные сроки

Высадкой клубники нужно заниматься с конца августа по конец сентября. Ее важно закончить за месяц до заморозков, когда растения получают возможность немного укорениться. Посадку клубники лучше всего осуществлять в не жаркую, пасмурную погоду. На улице не должно быть слишком солнечно и жарко. Если днем преобладает такая температура, то посадку лучше перенести на вечер.

Посадка клубники осенью: как это правильно делать

На грядках сформируй лунки, интервал между которыми составляет около 25 см. Кусты высади в лунки, приставляя их к внутренней стороне насыпи так, чтобы центральная почка (так называемое сердечко) находилась вровень уровню почвы. Корни растения должны не превышать 5 см и располагаться в почве вертикально (если корни длиннее, то их нужно обрезать). Лунки с рассадой растения заполни почвой, а затем плотно трамбуй ее к корням. После этого опять добавь почвы и хорошо прижми для устранения пустот между корнями. Вокруг каждого посаженого куста выкопай неглубокую ямку, которую после этого полей (0,5 л. воды). Почву мульчируй торфом, гумусом, перегноем, чтоб не так быстро испарялась влага. Посаженую клубнику около полутора недель необходимо ежедневно поливать с помощью лейки (полив рекомендуется при жаркой солнечной погоде).

Клубника: посадка осенью и правила полива

Сразу после посадки поливай кустики каждый день, через три недели уменьши полив до 2–3 раз в неделю. Для этого используй отстоянную теплую воду, применяя технологию полива под корень.

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При этом старайся не заливать воду в розетки, иначе кусты погибнут. К зиме обустраивать капельный полив на грядках нет смысла, поэтому для полива используй шланги, лейки и ведра.

В дождливую погоду полив полностью прекращаем, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

Как правильно подготовить клубнику к зиме и чем ее лучше удобрять

В первую очередь сделай дополнительное мульчирование почвы на грядке. Для этого подойдет хвоя, которая отпугнет вредителей и защитит от болезней. Мульча убережет пересаженную клубнику от вымерзания. А вот для укрытия бери солому, сухую листву, лапник, торф, стебли крупных растений.

Слой защиты должен быть более 5 см толщиной. А вот удобрять клубнику лучше удобренным перегноем, песком, дерновой землей и торфом (в пропорциях 1:1:1:1). В целом для клубники рекомендуют использовать комплексное минеральное удобрение.

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