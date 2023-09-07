Посадка полуниці восени: коли проводити і як правильно це робити

Восени полуниця вже починає готуватися до зими. У цей час важливо подбати про посадку нових сортів та оновлення ягідних плантацій. Посадку полуниці восени слід проводити за певними правилами. Як правильно проводити посадку полуниці восени — читай у матеріалі.
Висаджуванням полуниці потрібно займатися з кінця серпня до кінця вересня. Її важливо закінчити за місяць до заморозків, коли рослини отримують можливість трохи вкоренитися. Посадку полуниці найкраще здійснювати в неспекотну, похмуру погоду. На вулиці не повинно бути надто сонячно. Якщо вдень переважає така температура, посадку краще перенести на вечір.
Відразу після посадки поливай кущики щодня, через три тижні зменш полив до 2-3 разів на тиждень. Для цього використовуй відстояну теплу воду, застосовуючи технологію поливу під корінь.
При цьому намагайся не заливати воду в розетку, інакше кущі загинуть.
При цьому намагайся не заливати воду в розетку, інакше кущі загинуть.
До зими облаштовувати краплинний полив на грядках немає сенсу, тому для поливу використовуй шланги, лійки та відра. У дощову погоду поливи повністю припиняй, щоб не спровокувати загнивання коріння.
Насамперед зроби додаткове мульчування ґрунту на грядці. Для цього підійде хвоя, яка відлякає шкідників та захистить від хвороб. Мульча вбереже пересаджену полуницю від вимерзання. А ось для укриття бери солому, сухе листя, торф, стебла великих рослин.
Шар захисту має бути понад 5 см завтовшки. А ось удобрювати полуницю краще перегноєм, піском, дерновою землею та торфом (у пропорціях 1:1:1:1). Загалом для полуниці рекомендують використовувати комплексне мінеральне добриво.
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