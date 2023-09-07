Посадка полуниці восени: коли проводити і як правильно це робити

Восени полуниця вже починає готуватися до зими. У цей час важливо подбати про посадку нових сортів та оновлення ягідних плантацій. Посадку полуниці восени слід проводити за певними правилами. Як правильно проводити посадку полуниці восени — читай у матеріалі.

Посадка кущів полуниці восени: оптимальні терміни

Висаджуванням полуниці потрібно займатися з кінця серпня до кінця вересня. Її важливо закінчити за місяць до заморозків, коли рослини отримують можливість трохи вкоренитися. Посадку полуниці найкраще здійснювати в неспекотну, похмуру погоду. На вулиці не повинно бути надто сонячно. Якщо вдень переважає така температура, посадку краще перенести на вечір.

Посадка полуниці восени: як це правильно робити

На грядках сформуй лунки, інтервал між якими становить близько 25 см. Кущі виклади в лунки, приставляючи їх до внутрішньої сторони насипу так, щоб центральна нирка (так зване серце) знаходилася на рівні ґрунту. Коріння рослини повинні не перевищувати 5 см і розташовуватися в ґрунті вертикально (якщо коріння довше, його потрібно обрізати). Лунки з розсадою рослини заповни ґрунтом, а потім щільно трамбуй їх до коріння. Після цього знову додай ґрунт і добре притисни для усунення порожнин між корінням. Навколо кожного посадженого куща викопай неглибоку ямку, яку після цього полий (по 0,5 л води). Грунт мульчуй торфом, гумусом, перегноєм, щоб не так швидко випаровувалася волога. Посаджену полуницю близько півтора тижня необхідно щодня поливати за допомогою лійки (полив рекомендується за спекотної сонячної погоди).

Полуниця: посадка восени та правила поливу

Відразу після посадки поливай кущики щодня, через три тижні зменш полив до 2-3 разів на тиждень. Для цього використовуй відстояну теплу воду, застосовуючи технологію поливу під корінь.

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При цьому намагайся не заливати воду в розетку, інакше кущі загинуть.

До зими облаштовувати краплинний полив на грядках немає сенсу, тому для поливу використовуй шланги, лійки та відра. У дощову погоду поливи повністю припиняй, щоб не спровокувати загнивання коріння.

Як правильно підготувати полуницю до зими й чим її краще удобрювати

Насамперед зроби додаткове мульчування ґрунту на грядці. Для цього підійде хвоя, яка відлякає шкідників та захистить від хвороб. Мульча вбереже пересаджену полуницю від вимерзання. А ось для укриття бери солому, сухе листя, торф, стебла великих рослин.

Шар захисту має бути понад 5 см завтовшки. А ось удобрювати полуницю краще перегноєм, піском, дерновою землею та торфом (у пропорціях 1:1:1:1). Загалом для полуниці рекомендують використовувати комплексне мінеральне добриво.

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