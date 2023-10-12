Посадка яблони осенью: все о сроках, методах и уходе после процедуры

Опытные садоводы высаживают яблони осенью, и оставляют дерево зимовать в почве. Считают, что такое растение лучше приживется и окрепнет к весне. Посадка яблони осенью: что нужно знать о месте, сроках и выборе саженца — читай в материале.
Самое важное правило — успеть до наступления первых заморозков. Если этого не делать, то дерево может погибнуть. Достаточным для укоренения сроком считается 3 недели.
Температура при посадке должна быть от 10 до 15 °C. Она считается довольно оптимальной для образования новых корней у дерева. Но при этом нужно не забывать, что в различных регионах это время будет разным в зависимости от климатической зоны.
В этом вопросе ориентируйся на его здоровье. Лучше не покупай молодое растения у непроверенного человека. Для этого существуют специальные питомники и магазины. Выбирай для посадки растение, не старше двух лет.
Перед покупкой узнай у опытных садоводов, какие сорта лучше растут в этом климате. Им и отдавай предпочтение.
Перед покупкой узнай у опытных садоводов, какие сорта лучше растут в этом климате. Им и отдавай предпочтение.
На корнях, при этом, не должно быть следов повреждения, плесени или грибка. У здорового дерева очень много корешков разной длины. Крона молодого деревца должна быть из 4 (и более) веточек. Приблизительно через 5 см от корня должна находится прививка.
Яблоне нужно много солнца. Поэтому выбирай хорошо освещенное место, также залегания грунтовых вод там должно быть не ближе 1,7 м от поверхности земли.
В низинах яблоню сажают на искусственные земляные холмы высотой 80-90 см и шириной 90 см-1,2 м. Не забывай о том, что яблоня разрастается очень сильно, поэтому дай ей много простора. Другие посадки должны находиться от нее на расстоянии не менее 3,5-4 м.
Яблоне подойдут плодородные, богатые органикой, легкие, рыхлые, хорошо проницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелая глинистая и кислая земля яблоне не подходит.
Кислые почвы перед посадкой нейтрализуй с помощью доломитовой муки, которую следует вносить под перекопку из расчета 2 кг на 5 кв. м площади участка.
Перед тем, как сажать яблоню, помни о том, что ямы для саженца не должна превышать 100 см, а глубина должна равняться приблизительно 50 см. Далее делай следующее.
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