Посадка яблони осенью: все о сроках, методах и уходе после процедуры

Опытные садоводы высаживают яблони осенью, и оставляют дерево зимовать в почве. Считают, что такое растение лучше приживется и окрепнет к весне. Посадка яблони осенью: что нужно знать о месте, сроках и выборе саженца — читай в материале.

Когда сажают яблони осенью: оптимальные сроки

Самое важное правило — успеть до наступления первых заморозков. Если этого не делать, то дерево может погибнуть. Достаточным для укоренения сроком считается 3 недели.

Температура при посадке должна быть от 10 до 15 °C. Она считается довольно оптимальной для образования новых корней у дерева. Но при этом нужно не забывать, что в различных регионах это время будет разным в зависимости от климатической зоны.

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Посадка яблони осенью: правила выбора саженца

В этом вопросе ориентируйся на его здоровье. Лучше не покупай молодое растения у непроверенного человека. Для этого существуют специальные питомники и магазины. Выбирай для посадки растение, не старше двух лет.

Перед покупкой узнай у опытных садоводов, какие сорта лучше растут в этом климате. Им и отдавай предпочтение.

На корнях, при этом, не должно быть следов повреждения, плесени или грибка. У здорового дерева очень много корешков разной длины. Крона молодого деревца должна быть из 4 (и более) веточек. Приблизительно через 5 см от корня должна находится прививка.

Как посадить яблоню осенью и выбрать удачное место

Яблоне нужно много солнца. Поэтому выбирай хорошо освещенное место, также залегания грунтовых вод там должно быть не ближе 1,7 м от поверхности земли.

В низинах яблоню сажают на искусственные земляные холмы высотой 80-90 см и шириной 90 см-1,2 м. Не забывай о том, что яблоня разрастается очень сильно, поэтому дай ей много простора. Другие посадки должны находиться от нее на расстоянии не менее 3,5-4 м.

Посадка яблони осенью: правила подготовки почвы

Яблоне подойдут плодородные, богатые органикой, легкие, рыхлые, хорошо проницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелая глинистая и кислая земля яблоне не подходит.

Кислые почвы перед посадкой нейтрализуй с помощью доломитовой муки, которую следует вносить под перекопку из расчета 2 кг на 5 кв. м площади участка.

Посадка яблони осенью: пошаговая инструкция и уход после

Перед тем, как сажать яблоню, помни о том, что ямы для саженца не должна превышать 100 см, а глубина должна равняться приблизительно 50 см. Далее делай следующее.

Сними слой дерна и отложи его в сторону. Убери плодородный слой, насыпав его отдельной кучкой. Сними еще некоторое количество почвы, которая не понадобится. Помести дерн в посадочную яму травой вниз. Засыпь лунку плодородным слоем и удобрениями (несвежий коровий навоз, компост, древесная зола). Все хорошо перекопай и оставь на месяц, если почва для посадки не отличается хорошим качеством. Если в выбранном месте у тебя уже росли плодовые деревья, сразу же приступай к посадке. Помести саженец в посадочную яму. Присыпь землей, оставляя открытым место прививки. Оно должно возвышаться над почвенным слоем примерно на 5-9 см. Подвяжи деревце к колышкам влажным лоскутком, обеспечив безопасность еще слабому растению. Полей яблоню с помощью лейки. При высадке нескольких деревьев нужно соблюдать интервал между саженцами в 3-4 метра. После этого ухаживай за деревом, обеспечив ему своевременный полив и подкормку. Также нужно помнить о рыхлении почвы и борьбе с вредителями и сорняками, а также о формирующей обрезке.

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