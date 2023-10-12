Посадка яблуні восени: все про терміни, методи та догляд після того

Досвідчені садівники висаджують яблуні восени та залишають дерево зимувати у ґрунті. Вважають, що така рослина краще приживеться і зміцніє до весни. Посадка яблуні восени: що потрібно знати про місце, терміни та вибір саджанця — читай у матеріалі.
Найважливіше правило — встигнути до настання перших заморозків. Якщо цього не зробити, дерево може загинути. Достатнім для укорінення терміном вважається 3 тижні.
Температура при посадці має бути від 10 до 15 °C. Вона вважається досить оптимальною для утворення нового коріння у дерева. Але потрібно звернути увагу на те, що в різних регіонах цей час буде різним, залежно від зони клімату.
У цьому питанні орієнтуйся на його здоров’я. Краще не купуй молоду рослину у неперевіреної людини. Для цього існують спеціальні розплідники та магазини.
Вибирай для посадки рослину, не старше двох років. Перед покупкою дізнайся у досвідчених садівників, які сорти краще ростуть у цьому кліматі.
Вибирай для посадки рослину, не старше двох років. Перед покупкою дізнайся у досвідчених садівників, які сорти краще ростуть у цьому кліматі.
Їм і віддай перевагу. На корінні, при цьому, не повинно бути слідів ушкодження, цвілі чи грибка. У здорового дерева дуже багато корінців різної довжини. Крона молодого деревця має бути з 4 (і більше) гілочок.
Яблуні потрібно багато сонця. Тому вибирай гарно освітлене місце. до того ж потрібно, щоб рівень залягання ґрунтових вод там був не ближче 1,7 м від поверхні землі.
У низинах яблуню саджають на штучні земляні пагорби висотою 80-90 см і шириною 90 см-1,2 м. Не забувай, що яблуня розростається дуже сильно, тому дай їй багато простору. Інші посадки мають бути від неї з відривом щонайменше 3,5-4 м.
Яблуні підійдуть родючі, багаті на органіку, легкі, пухкі, добре проникні ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією.
Тяжка глиняста і кисла земля яблуні не підходить.
Тяжка глиняста і кисла земля яблуні не підходить.
Кислі ґрунти перед посадкою нейтралізуй за допомогою доломітового борошна, яке слід вносити під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 кв. м площі ділянки.
Перед тим, як садити яблуню, пам’ятай про те, що яма для саджанця не має перевищувати 100 см, а глибина — дорівнювати приблизно 50 см. Далі роби наступне.
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