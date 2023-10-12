Посадка яблуні восени: все про терміни, методи та догляд після того

Досвідчені садівники висаджують яблуні восени та залишають дерево зимувати у ґрунті. Вважають, що така рослина краще приживеться і зміцніє до весни. Посадка яблуні восени: що потрібно знати про місце, терміни та вибір саджанця — читай у матеріалі.

Коли садять яблуні восени: оптимальні терміни

Найважливіше правило — встигнути до настання перших заморозків. Якщо цього не зробити, дерево може загинути. Достатнім для укорінення терміном вважається 3 тижні.

Температура при посадці має бути від 10 до 15 °C. Вона вважається досить оптимальною для утворення нового коріння у дерева. Але потрібно звернути увагу на те, що в різних регіонах цей час буде різним, залежно від зони клімату.

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Посадка яблуні восени: правила вибору саджанця

У цьому питанні орієнтуйся на його здоров’я. Краще не купуй молоду рослину у неперевіреної людини. Для цього існують спеціальні розплідники та магазини.

Вибирай для посадки рослину, не старше двох років. Перед покупкою дізнайся у досвідчених садівників, які сорти краще ростуть у цьому кліматі.

Їм і віддай перевагу. На корінні, при цьому, не повинно бути слідів ушкодження, цвілі чи грибка. У здорового дерева дуже багато корінців різної довжини. Крона молодого деревця має бути з 4 (і більше) гілочок.

Як посадити яблуню восени та вибрати вдале місце

Яблуні потрібно багато сонця. Тому вибирай гарно освітлене місце. до того ж потрібно, щоб рівень залягання ґрунтових вод там був не ближче 1,7 м від поверхні землі.

У низинах яблуню саджають на штучні земляні пагорби висотою 80-90 см і шириною 90 см-1,2 м. Не забувай, що яблуня розростається дуже сильно, тому дай їй багато простору. Інші посадки мають бути від неї з відривом щонайменше 3,5-4 м.

Посадка яблуні восени: правила підготовки ґрунту

Яблуні підійдуть родючі, багаті на органіку, легкі, пухкі, добре проникні ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією.

Тяжка глиняста і кисла земля яблуні не підходить.

Кислі ґрунти перед посадкою нейтралізуй за допомогою доломітового борошна, яке слід вносити під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 кв. м площі ділянки.

Посадка яблуні восени: покрокова інструкція та догляд після

Перед тим, як садити яблуню, пам’ятай про те, що яма для саджанця не має перевищувати 100 см, а глибина — дорівнювати приблизно 50 см. Далі роби наступне.

Зніми шар дерну і відклади його убік. Забери родючий шар, насипавши його окремою купкою. Зніми ще деяку кількість ґрунту, який не знадобиться. Помісти дерево у посадкову яму корінням вниз. Засип лунку родючим шаром та добривами (несвіжий коров’ячий гній, компост, деревна зола). Все добре перекопай і залиш на місяць, якщо ґрунт для посадки не відрізняється гарною якістю. Якщо в обраному місці в тебе вже росли плодові дерева, одразу розпочинай посадку. Помісти саджанець у посадкову яму. Присип землею, залишаючи відкритим місце щеплення. Воно має височіти над ґрунтовим шаром приблизно на 5-9 см. Підв’яжи деревце до кілочків вологим клаптиком, забезпечивши безпеку ще слабкій рослині. Полий яблуню за допомогою лійки. При висадці кількох дерев потрібно дотримуватися інтервалу між саджанцями в 3-4 метри. Після цього доглядай дерево, забезпечивши йому своєчасний полив і підживлення. Також потрібно пам’ятати про розпушування ґрунту та боротьбу зі шкідниками і бур’янами, а також про обрізку.

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