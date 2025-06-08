Поздравления с Троицей: как искренне, от души, в стихах и прозе пожелать родным хороших праздников

Троицу или Зеленые праздники верующие восточного обряда отмечают начиная с 50-го дня после Пасхи. Обычно на праздник чисто убирают дома и украшают их зелеными ветками. Чтобы проникнуться светлой радостью праздника, молятся дома и ходят в церковь. А еще тепло приветствуют друг друга. Поздравления с Троицей своими словами и в стихах — читай в материале.

День Святой Троицы называют еще Пятидесятницей или Днем сошествия Святого Духа и считается началом появления церквей. Согласно библейским преданиям в этот день на учеников Христа сошел Святой Дух и наделил их знанием множества языков.

С приобретенными возможностями апостолы отправились по миру, чтобы крестить людей новой верой. Праздник Троицы считается одним из самых главных в церковном календаре.

Поздравления с Троицей своими словами

Поздравить родных и друзей с праздником можно лично при встрече, а можно в телефонном разговоре. Мы поможем тебе найти для этого искренние и душевные слова.

Поздравляю с праздником Святой Троицы! Желаю, чтобы небесные охранники всегда были за спиной. Чтобы горести, уныние и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в твоем доме. Добра тебе и благополучия!

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Поздравляем тебя с Троицей! Желаем, чтобы ты и твоя семья всегда были под Божьей защитой, пусть в твоем доме будет достаток, уют и покой. Желаем здоровья, счастья и любви!

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Поздравляю со светлым православным праздником — Троицей! Открой окно, впусти лето и святое благословение! Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают твою семью, принося в дом только душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

Поздравления со Святой Троицей в прозе в коротких смс

Как правильно поздравить с праздником? Каких-либо христианских правил на этот день не существует. Но в церкви обычно освящают зеленые веточки — их можно подарить близким и знакомым. Пригласить друзей в гости. А если они далеко — хотя бы послать поздравления с Троицей в смс.

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пускай хранит тебя Господь и благословляет. С праздником!

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Поздравляю с Зелеными праздниками! Пусть сошедший с небес Дух принесет чудеса в твою жизнь! Желаю небесного благословения, покоя на сердце, не знать печали и горя! Больше радости и добра!

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Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни! Добра и порядка в семье, любви и покоя на сердце! Утешение на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

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С Троицей искренне поздравляю. Света и радости желаю, добра и счастья — в доме, искренности и тепла — в душе, любви и вдохновения — в сердце, мира — над головой, солнечной погоды — за окном.

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Поздравляю с днем ​​Святой Троицы. Пусть Святой Отец всегда оберегает тебя, Святой Дух отгоняет несчастье и наставляет на верную дорогу, а Святой Сын оказывает поддержку и опору в трудную минуту.

Поздравления с Троицей в стихах

А если твоя душа стремится к поэзии — приветствие и пожелание счастья, добра и благополучия можно выразить и в стихах. Читай небольшую подборку — и выбирай, что понравилось.

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

***

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!

***



Пусть Дух Святой, с небес сошедший,

Накроет дом своим крылом.

Пусть гул от жизни сумасшедшей

Затихнет, как на дне морском.

Пусть будет свет и будет радость,

Пусть в душах греется любовь,

Пусть будет милость, будет святость,

И Ангел посетит Ваш дом!

***



По мягкому ковру из трав душистых

К нам светлый праздник Троицы пришел,

Как летний воздух светлый, добрый, чистый,

Вошел в пределы городов и сел.

Желаю счастья искренне, сердечно,

Чтоб веры огонек твой не потух.

И пусть с тобою пребывают вечно

Наш Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух!

Теперь ты знаешь, что можно пожелать на Зеленые праздники. Пусть они станут светлыми, радостными, и их не омрачают сигналы тревог!

Ранее мы рассказывали о календаре церковных праздников на июнь 2024 года.

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