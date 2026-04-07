Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы: как просить о защите и благословении

Благовещение — это тот самый день, когда, по преданию, Деве Марии было возвещено, что она станет матерью Иисуса, Сына Божьего, которому предстоит спасти мир.

Этот библейский эпизод считается моментом, когда страх уступает доверию и рождается надежда, поэтому на Благовещение Пресвятой Богородицы обычно молятся о том, что связано с началом нового и внутренним покоем.

Какой должна быть молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы — канонические тексты и молитвы своими словами в материале.

Сильная молитва в день Благовещения Пресвятой Богородицы

Самая известная молитва этого дня обращена непосредственно к Богородице — её читают, когда ищут поддержку в сложных обстоятельствах и просят ясности мыслей и правильного пути.

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тебя: обогати мой разум. Научи меня идти прямо, следуя путем Христовых заповедей. Связанные пленом грехопадений, молениями Твоими облегчи судьбу человеческую, Невеста Божия. Храни меня и днем, и темной ночью, от врагов; Ты, давшая жизнь Богу, оживи душу мою, погубленную страстями, Пресвятая Дева, услышь голос недостойного раба Твоего. Слезы проливаю перед Тобой, Пречистая, душу свою от скверны очищаю. Об этом молясь, Ему же честь и поклонение подобает ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Короткая каноническая молитва Богородице Дево, радуйся

Эту молитву Пресвятой Богородице читают ежедневно, но на Благовещение она ощущается особенно сильной и значимой.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Молитва, которая читается на Благовещение

Пресвятая Богородице, в день Благовещения Пресвятой Богородицы обращаюсь к Тебе с открытым сердцем. Научи меня принимать жизнь без страха и лишних сомнений, даже тогда, когда путь кажется неизвестным. Даруй мне тишину в душе среди тревог и суеты, чтобы я мог(могла) слышать верный голос и находить мудрые решения.

Помоги доверять Божией воле так же искренне, как доверилась Ты, и не терять надежду в трудные моменты. Укрепи меня в добре, отгони темные мысли и наполни сердце светом и покоем. Храни меня, мою семью и всех, кто нуждается в защите. Пусть в моей жизни будет больше веры, чем страха, и больше любви, чем тревоги. Аминь.

Молитва на Благовещение своими словами о новом начале

Матерь Божия, в этот светлый день прошу Твоего благословения на новый этап моей жизни. Помоги мне отпустить всё, что уже утратило смысл и тянет назад — обиды, страхи, сомнения. Даруй мне смелость начать сначала, даже если это непросто.

Направь мои мысли и поступки на путь добра, чтобы каждый мой шаг был наполнен светом и истиной. Пошли мне ясность в решениях и терпение в ожидании перемен. Пусть в моей жизни открываются двери к лучшему, а сердце остаётся благодарным за всё, что имею. Будь рядом в каждом начинании и веди меня к миру и гармонии. Аминь.

Короткая простая молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы

Богородице, покрой меня Своей защитой от всего злого. Очисти мои мысли и наполни душу светом. Даруй силы не поддаваться искушениям и оставаться человеком с добрым сердцем. Будь рядом в каждое мгновение. Аминь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!