Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці: як просити про захист і благословення

Благовіщення — це той самий день, коли, за легендою, Діві Марії була звістка, що вона стане матір’ю Ісуса, сина Бога, який мусить врятувати цей світ.

Цей біблійний епізод вважається моментом, коли страх поступається довірі й з’являється надія, тому на Благовіщення Пресвятої Богородиці зазвичай моляться про те, що пов’язане з початком нового і внутрішнім спокоєм.

Якою має бути молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці — канонічні тексти і молитви своїми словами у матеріалі.

Сильна молитва в день Благовіщення Пресвятої Богородиці

Найвідоміша молитва цього дня звернена прямо до Богородиці — її читають, коли шукають підтримки у складних обставинах і просять ясності думок та правильного шляху.

Оспівую благодать Твою, Владичице, благаю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Зв’язані полоном гріхопадіння, благаннями Твоїми полегши долю людську, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною ніччю, і від ворогів. Ти, що дала життя Богові, оживи душу мою, погублену пристрастями, Пресвята Діва, почуй голос раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, душу свою від скверни очищаю. Про це благаючи, Йому ж честь і поклоніння личить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Коротка канонічна молитва Богородице Діво, радуйся

Цю молитву Пресвятій Богородиці читають щодня, але на Благовіщення вона відчувається особливо сильною і значущою.

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між женами і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших.

Молитва, яка читається на Благовіщення

Пресвята Богородице, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці звертаюся до Тебе з відкритим серцем. Навчи мене приймати життя без страху й зайвого сумніву, навіть тоді, коли шлях здається невідомим. Дай мені тишу в душі серед тривог і метушні, щоб я міг(могла) чути правильний голос і знаходити мудрі рішення.

Допоможи довіряти Божій волі так щиро, як довірилася Ти, і не втрачати надії у важкі хвилини. Укріпи мене в добрі, віджени темні думки та наповни серце світлом і спокоєм. Оберігай мене, мою родину й усіх, хто потребує захисту. Нехай у моєму житті буде більше віри, ніж страху, і більше любові, ніж тривоги. Амінь.

Молитва на Благовіщення своїми словами про початок нового

Матір Божа, у цей світлий день прошу Твого благословення на новий етап мого життя. Допоможи мені відпустити все, що вже втратило сенс і тягне назад — образи, страхи, сумніви. Дай мені сміливість почати спочатку, навіть якщо це непросто.

Направ мої думки й дії на шлях добра, щоб кожен мій крок був наповнений світлом і правдою. Пошли мені ясність у рішеннях і терпіння в очікуванні змін. Нехай у моєму житті відкриваються двері до кращого, а серце залишається вдячним за все, що маю. Будь поруч у кожному починанні та веди мене до миру й гармонії. Амінь.

Коротка проста молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Богородице, покрий мене Своїм захистом від усього злого. Очисти мої думки й наповни душу світлом. Дай сили не піддаватися спокусам і залишатися людиною з добрим серцем. Будь поруч у кожну мить. Амінь.

А ще поцікався історією Благовіщення, як визначається його дата, які традиції свята, яке відзначає добру звістку.

