Что значит каждый день Страстной недели 2026 года перед Пасхой — важно знать всем

Страстная неделя — это последняя неделя перед Пасхой, когда верующие вспоминают самые печальные события Евангелия и в очередной раз переживают печаль и очищение болью. Это период особой духовной концентрации, завершающийся празднованием Пасхи.

Каждый день этой недели имеет свое название и традиции. Мы подробно расскажем о значении каждого дня Страстной недели.

Значение каждого дня Страстной недели 2026 года

Что означают дни страстной недели: Великий понедельник, 6 апреля

В этот день в церкви вспоминают, как Иисус вошел в храм и выгнал оттуда торговцев. Для обычных верующих эти события — символ очищения, и уже не храма, а собственной души. В этот день в церквях читают Евангелие, служба исполнена печали и скорби. Продолжается Великий пост.

В Великий понедельник нельзя ругаться, веселиться, тщетно тратить время — нужно сосредоточиться и мысленно настроиться на важное, на то, что возвышает нас над обыденностью.

Что означает Великий вторник, 7 апреля, на Страстной неделе

В церквях вспоминают притчи, которые Христос рассказывал в Иерусалиме: о десяти девах, о талантах, символическое значение которых объясняют на проповеди. На самом деле это — о бдительности, ответственности, подготовке к встрече с Богом.

Великий Вторник — это время размышлений о том, что земная жизнь — часть вечности. Верующие в этот день молятся, чтобы Бог даровал силы достойно жить.

В церкви служат литургии, читают пророческие тексты. Дома следует избегать громкой музыки, развлечений, работать спокойно, в тишине.

Что означает Великая среда, 8 апреля, на Страстной неделе

Это особенный день. Именно в среду Иуда предал Иисуса за тридцать серебренников. Поэтому это день боли, размышлений об измене — не только той, которая была когда-то, но и той, которая возможна в сердце каждого.

В этот день верующие пытаются освободить душу от зависти и предательства. Все строго постятся, молятся, исповедуются. В церквах служба становится еще более исполненной скорби. Говорят, что в этот день крайне важно простить и извиниться.

Что означает Великий четверг, 9 апреля, на Страстной неделе

Это день очищения души и тела. Когда-то в четверг на Страстной неделе Иисус омыл ноги своим ученикам, и это было символом смирения и любви. Также в этот день прошел Тайная вечеря, на котором Иисус установил Таинство Причастия.

В храмах в четверг служат одну из самых торжественных литургий года, на которой освящают хлеб и вино. Дома в этот день традиционно убирают дом, моются до восхода солнца, освящают воду. Чистый четверг считается временем духовного и телесного обновления.

Что означает Великая пятница, 10 апреля, на Страстной неделе

Самый печальный день церковного года, в который был распят Спаситель. В церквях не служат литургию, вечером выносят Плащаницу — символ тела Христа, и все верующие приходят поклониться ей в полной тишине.

Это день большого траура. Дома нельзя ничего праздновать, готовить праздничные кушанья, петь, громко разговаривать. Многие верующие в этот день соблюдают особо строгий пост, некоторые даже совсем отказываются от еды. Это время полного сосредоточения на трагических событиях Евангелия.

Что означает Великая суббота, 11 апреля, на Страстной неделе

Традиционно это день тишины и ожидания. По Евангелию, тело Христа покоится в гробе, но его воскресение уже близко. В церкви читают пророчества, вспоминают, как Христос сошел в ад, чтобы спасти души праведников.

Вечером служба полнится радостным ожиданием Пасхи. Люди начинают нести в церковь корзины с праздничными угощениями — пасками, яйцами, колбасами, чтобы освятить их. Но пока это сдержанная радость.

Воскресение Христово, 12 апреля

В ночь с субботы на воскресенье начинается великая Пасхальная служба. В храмах слышится: Христос воскрес! Все празднуют победу жизни над смертью, света над тьмой. Можно употреблять освященную пищу — ее едят первой после строгого поста. В семьях начинается празднование Пасхи.

