Що означає кожен день Страсного тижня 2026 перед Великоднем — важливо знати всім

Страсний тиждень — це останній тиждень перед Великоднем, коли віряни згадують найсумніші події Євангелія і вкотре переживають смуток та очищення болем. Це період особливої духовної концентрації, який завершується святкуванням Великодня. Кожен день цього тижня має свою назву та традиції. Ми детально розкажемо про значення кожного дня Страсного тижня.

Значення кожного дня Страсного тижня 2026 року

Що означають дні страсного тижня: Великий понеділок, 6 квітня

У цей день у церкві згадують, як Ісус увійшов до храму і вигнав звідти торгівців. Для звичайних вірян ці події — символ очищення, і вже не храму, а власної душі. В цей день у церквах читають Євангеліє, служба сповнена сумом і скорботою. Триває Великий піст. У Великий понеділок не можна лаятися, веселитися, марно витрачати час — потрібно зосередитись і подумки налаштуватися на важливе, те, що підіймає нас над буденністю.

Що означає Великий вівторок, 7 квітня, на Страсному тижні

У церквах згадують притчі, які Христос розповідав у Єрусалимі: про десять дів, про таланти, символічне значення яких пояснюють на проповіді, насправді це про пильність, відповідальність, готовність до зустрічі з Богом. Великий Вівторок – це час роздумів про власну готовність зрозуміти, що земне життя — частинка вічності. Віряни в цей день моляться про те, щоб Бог дарував сили жити гідно. У церкві служать літургії, читають пророчі тексти. Вдома варто уникати гучної музики, розваг, працювати спокійно, у тиші.

Що означає Велика середа, 8 квітня, на Страсному тижні

Це особливий день. Саме в середу Юда зрадив Ісуса за тридцять срібняків. Тому це день болю, роздумів про зраду — не тільки ту, що була колись, а й ту, яка можлива в серці кожного. У цей день віряни намагаються звільнити душу заздрості та зради. Усі строго постують, моляться, сповідаються. У церквах служба стає іще більш сповненою скорботи. Кажуть, що в цей день вкрай важливо простити й попросити пробачення.

Що означає Великий четвер, 9 квітня, на Страсному тижні

Це день очищення душі й тіла. Колись у четвер на Страсному тижні Ісус омив ноги своїм учням — і це було символом смирення й любові. Також цього дня пройшла Таємна вечеря, на якій Ісус установив Таїнство Причастя. У храмах у четвер служать одну з найурочистіших літургій року, на якій освячують хліб і вино. Вдома в цей день традиційно прибирають оселю, миються до сходу сонця, освячують воду. Чистий четвер вважається часом духовного й тілесного оновлення.

Що означає Велика п’ятниця, 10 квітня, на Страсному тижні

Найсумніший день церковного року, в який був розіп’ятий Спаситель. У церквах не служать літургію, увечері виносять Плащаницю — символ тіла Христа, і всі віряни приходять вклонитись їй у повній тиші. Це день великої жалоби. Удома не можна нічого святкувати, готувати святкові страви, співати, голосно розмовляти. Чимало вірян у цей день дотримуються особливо суворого посту, дехто навіть зовсім відмовляється від їжі. Це час повного зосередження на трагічних подіях Євангелія.

Що означає Велика субота,11 квітня, на Страсному тижні

Традиційно це день тиші та чекання. За Євангелієм, тіло Христа покоїться у гробі, але його воскресіння вже близько. У церкві читають пророцтва, згадують, як Христос зійшов у пекло, щоб спасти душі праведників. Ввечері служба сповнена радісним очікуванням Великодня. Люди починають нести до церкви кошики зі святковими стравами — пасками, яйцями, ковбасами, щоб освятити їх. Але поки що — це стримана радість.

Воскресіння Христове — Великдень, 12 квітня

Ніч із суботи на неділю розпочинається велика Пасхальна служба. В храмах лунає: Христос воскрес! Усі святкують перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Можна споживати освячену — її їдять першою після суворого посту. У родинах починається святкування Великодня.

