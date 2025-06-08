Привітання з Трійцею: як щиро, від душі, у віршах та прозі побажати рідним гарних свят

Фото Pexels Трійцю або Зелені свята віряни східного обряду відзначають, починаючи з 50-го дня після Великодня. Зазвичай на свято чисто прибирають оселі та прикрашають їх зеленими гілками. Аби поринути в атмосферу духовного піднесення — моляться вдома та йдуть до церкви. А ще — тепло вітають одне одного зі святами. Привітання з Трійцею своїми словами та у віршах — читай у матеріалі. День Святої Трійці називають ще П’ятидесятницею або Днем сходження Святого Духа і вважають початком появи церков. Згідно з біблійними переказами в цей день на учнів Христа зійшов Святий Дух і наділив їх знанням безлічі мов. З набутими можливостями апостоли вирушили світом, щоб хрестити людей новою вірою. Свято Трійці вважається одним з головніших церковних свят. Привітання з Трійцею своїми словами Привітати рідних та друзів зі святом можна особисто при зустрічі, а можна — у телефонній розмові. Ми допоможемо тобі знайти для цього щирі та відверті слова.Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб прикрощі, смуток та негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у твоєму домі. Добра тобі та добробуту! *** Вітаємо тебе із чудовими Зеленими святами! Бажаємо, щоб ти й твоя родина були завжди під Божим захистом, нехай у твоєму домі буде достаток, затишок та спокій. Бажаємо здоров’я, щастя та кохання! *** Вітаю зі світлим православним святом — Трійцею! Відчини вікно, впусти літо та святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають твою сім’ю, приносячи в дім лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Привітання зі Святою Трійцею в прозі у коротких смс Як правильно вітати зі святом? Якихось християнських правил на цей день не існує. Але у церкві зазвичай освячують зелені гілочки — їх можна подарувати близьким та знайомим. Запросити друзів в гості. А якщо вони далеко — хоча б послати привітання з Трійцею в смс. Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла у душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь зберігає та благословляє. Зі святом! *** Вітаю з Зеленими святами! Нехай Дух, що зійшов з небес, принесе чудеса у твоє життя! Бажаю небесного благословення, спокою на серці, не знати смутку та горя! Більше радості та добра! *** Вітаю з Трійцею, і в це чудове свято хочу побажати миру та щастя в житті! Добра і ладу в сім’ї, любові та спокою на серці! Натхнення та втіхи на душі, добрих надій та світлих почуттів у кожному дні! *** У Зелені свята щиро вітаю. Світла і радості бажаю в житті, добра і щастя — в домі, щирості та добра — в душі, любові та натхнення — у серці, світу над головою, сонячної погоди — за вікном. *** Вітаю із днем Святої Трійці. Нехай тебе завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий Син дає підтримку та опору у скрутну хвилину. Читати на тему Коли Трійця-2025 в Україні та які відмінності східного та західного обряду Читай, коли цьогоріч Україна святкує Трійцю, а також які традиції має цей день. Привітання з Трійцею у віршах А якщо твоя душа прагне поезії — привітання та побажання щастя, добра та усіляких гараздів можна висловити і у віршах. Читай невеличку добірку — і обирай, що сподобалося. Трійця славна вже прийшла, Свято в хати принесла! Сходи в церкву, не лінуйся Із Всевишнім поспілкуйся. Всім здоров’я побажай І мене не забувай! *** На свято Трійці вам бажаю Любові, радості, добра, Хай миру й спокою без краю Дарує літня вам пора! *** В житті по-різному буває Не завжди квіти, радість, спів. Та все ж нехай вас обминають Незгоди, гордість, сум і гнів. Ростіть дітей на славу людям І будьте щирі на добро Вам все віддасться, все в вас буде Кохання, спокій і тепло. Із Зеленими вас святами! *** Трійцю весело стрічай! І Ісуса прославляй! Щастя і добра родині! Миру нашій Україні! *** Нехай Трійця тобі Свої подарунки дарує: Везінням в долі, Любов’ю хай обдарує, Господня благодать Нехай на тебе проллється, Щоб жити і процвітати – І все в житті вдається! Тепер ти знаєш, що можна побажати на Зелені свята. Нехай вони стануть світлими, радісними, і їх не затьмарюють сигнали тривог! Раніше ми розповідали про календар церковних свят на червень 2024 року. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter