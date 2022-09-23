Продукты, влияющие на потенцию: что есть, от чего отказаться?

В жизни каждого может случиться эректильная дисфункция. Часто врагом потенции мужчин является плохое питание и сидячий образ жизни.
Практикующий уролог и хирург Антон Глебов рассказал простые секреты, которые помогут долго сохранять отличное сексуальное здоровье мужчины. Здесь ты узнаешь врагов и друзей своей потенции.
Плохо влияют на мужскую потенцию такие факторы: нездоровое питание, сидячий образ жизни, жировые отложения и жесткие диеты, голодание.
Постоянное сидение за компьютером, телевизором и лежание на диване с телефоном в руках вызывает застойные и застойно воспалительные процессы в органах малого таза. Следствие: глубокое нарушение нормальной работы органов половой системы.
Вместе с малоподвижным образом жизни бок о бок шагает вредная пища: жареная, жирная, сладкая, соленая, фастфуд.
Все любимые снеки, которые ты берешь к просмотру фильма или спортивного события, медленно, но уверенно выращивают на тебе жировые отложения, а потом убивают секс.
Специалист утверждает, если масса тела мужчины превышает идеальную на 15%, начинается сексуальное торможение. Также избыточный вес и голодание, как способ сбросить излишнее, значительно снижают потенцию.
Специалист утверждает, если масса тела мужчины превышает идеальную на 15%, начинается сексуальное торможение. Также избыточный вес и голодание, как способ сбросить излишнее, значительно снижают потенцию.
Все потому, что жировая ткань сжигает гормоны, а лишний вес дает повышенную нагрузку на сердце, сосуды и мышцы, что затрудняет сексуальную близость.
Именно поэтому мужчина, желающий усилить свои интимные возможности, должен следить за своим весом, употреблять здоровую пищу в умеренном количестве и вести активный образ жизни.
Мы уже затронули тему питания и выяснили, почему оно так важно. Теперь перейдем к продуктам, являющимся твоими врагами и друзьями в улучшении потенции.
Любой вид алкоголя с любым градусом вредит твоему мужскому здоровью при условии, если ты выпил сверх меры.
Большие объемы выпитого алкоголя снижают чувствительность рецепторов, в том числе расположенных в эрогенных зонах, одновременно отрицательно влияя на центры спинного мозга, отвечающие за эрекцию и семяизвержение.
Уролог утверждает, что вегетарианская диета не лучше сказывается на сексуальности и либидо.
После резкого перехода на новый режим работы организм может заявить о протесте, произойдет серьезный сбой во всей системе, в том числе интимной. Проще говоря: недостаток мясной пищи приводит к дефициту гормонов для стабильной эрекции.
А вот употребление мяса, особенно красного, существенно повышает мужскую силу.
А вот употребление мяса, особенно красного, существенно повышает мужскую силу.
Не только мясо полезно для потенции, есть и другие продукты, практически приводящие к сексуальному взрыву и хорошо влияющие на мужское здоровье.
Витамин Е нормализует мышечную деятельность, предотвращает развитие половой слабости, а также оказывает положительное влияние на функцию половых желез.
Если эректильная функция у мужчины в хорошей форме, то изменение рациона тоже пойдет на пользу. Здоровая пища способна значительно укрепить ее и даже ощутимо улучшить, утверждает уролог.
Уменьшить либидо и отрицательно повлиять на потенцию могут и внешние факторы, например война. Чтобы узнать больше о влиянии войны на половую жизнь, читай наш материал.
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