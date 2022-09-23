Продукты, влияющие на потенцию: что есть, от чего отказаться?

В жизни каждого может случиться эректильная дисфункция. Часто врагом потенции мужчин является плохое питание и сидячий образ жизни.

Практикующий уролог и хирург Антон Глебов рассказал простые секреты, которые помогут долго сохранять отличное сексуальное здоровье мужчины. Здесь ты узнаешь врагов и друзей своей потенции.

Что вредит потенции

Плохо влияют на мужскую потенцию такие факторы: нездоровое питание, сидячий образ жизни, жировые отложения и жесткие диеты, голодание.

Постоянное сидение за компьютером, телевизором и лежание на диване с телефоном в руках вызывает застойные и застойно воспалительные процессы в органах малого таза. Следствие: глубокое нарушение нормальной работы органов половой системы.

Вместе с малоподвижным образом жизни бок о бок шагает вредная пища: жареная, жирная, сладкая, соленая, фастфуд.

Все любимые снеки, которые ты берешь к просмотру фильма или спортивного события, медленно, но уверенно выращивают на тебе жировые отложения, а потом убивают секс.

Специалист утверждает, если масса тела мужчины превышает идеальную на 15%, начинается сексуальное торможение. Также избыточный вес и голодание, как способ сбросить излишнее, значительно снижают потенцию.

Все потому, что жировая ткань сжигает гормоны, а лишний вес дает повышенную нагрузку на сердце, сосуды и мышцы, что затрудняет сексуальную близость.

Именно поэтому мужчина, желающий усилить свои интимные возможности, должен следить за своим весом, употреблять здоровую пищу в умеренном количестве и вести активный образ жизни.

Питание: что есть, а от чего отказаться, список продуктов

Мы уже затронули тему питания и выяснили, почему оно так важно. Теперь перейдем к продуктам, являющимся твоими врагами и друзьями в улучшении потенции.

Враг №1: Алкоголь

Любой вид алкоголя с любым градусом вредит твоему мужскому здоровью при условии, если ты выпил сверх меры.

Большие объемы выпитого алкоголя снижают чувствительность рецепторов, в том числе расположенных в эрогенных зонах, одновременно отрицательно влияя на центры спинного мозга, отвечающие за эрекцию и семяизвержение.

Враг №2: Отказ от мяса

Уролог утверждает, что вегетарианская диета не лучше сказывается на сексуальности и либидо.

После резкого перехода на новый режим работы организм может заявить о протесте, произойдет серьезный сбой во всей системе, в том числе интимной. Проще говоря: недостаток мясной пищи приводит к дефициту гормонов для стабильной эрекции.

А вот употребление мяса, особенно красного, существенно повышает мужскую силу.

Друзья: продукты для потенции

Не только мясо полезно для потенции, есть и другие продукты, практически приводящие к сексуальному взрыву и хорошо влияющие на мужское здоровье.

Морковь. О ней часто забывают, а зря. Она содержит ꞵ-каротин, из которого появляется важный для потенции витамин А.

Витамин Е нормализует мышечную деятельность, предотвращает развитие половой слабости, а также оказывает положительное влияние на функцию половых желез.

Ржаной или отрубной хлеб содержит витамин В, который необходим для стойкой эрекции.

содержит витамин В, который необходим для стойкой эрекции. Блюда из рыбы занимают лидирующие позиции в списке полезных продуктов для потенции. Лучше всего на нее влияет камбала и скумбрия.

занимают лидирующие позиции в списке полезных продуктов для потенции. Лучше всего на нее влияет камбала и скумбрия. Овощи: лук, чеснок, репа, все виды зелени тоже непременные помощники для мужского здоровья.

лук, чеснок, репа, все виды зелени тоже непременные помощники для мужского здоровья. Травы: чабрец, зверобой, анис и тмин хорошо стимулируют половое влечение, их можно назвать даже своеобразными афродизиаками.

Если эректильная функция у мужчины в хорошей форме, то изменение рациона тоже пойдет на пользу. Здоровая пища способна значительно укрепить ее и даже ощутимо улучшить, утверждает уролог.

Уменьшить либидо и отрицательно повлиять на потенцию могут и внешние факторы, например война. Чтобы узнать больше о влиянии войны на половую жизнь, читай наш материал.

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