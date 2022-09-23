Продукти, які впливають на потенцію: що їсти, від чого відмовитися?

В житті кожного може трапитися еректильна дисфункція. Часто ворогом потенції чоловіків є погане харчування та сидячий спосіб життя.

Практикуючий уролог та хірург Антон Глебов розповів прості секрети, які допоможуть довго зберігати відмінне сексуальне здоров’я чоловіка. Тут ти дізнаєшся ворогів та друзів своєї потенції.

Що шкодить потенції

Погано впливають на чоловічу потенцію такі фактори: нездорове харчування, сидячий образ життя, жирові відкладення та жорсткі дієти, голодування.

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Постійне сидіння за комп’ютером, телевізором та лежання на дивані з телефоном у руках викликає застійні та застійно-запальні процеси в органах малого таза. Наслідок: глибоке порушення нормальної роботи органів статевої системи.

Разом з малорухливим способом життя пліч-о-пліч крокує шкідлива їжа: смажене, жирне, солодке, солоне, фастфуд.

Всі улюблені снеки, які ти береш до перегляду фільму чи спортивної події повільно, але впевнено вирощують на тобі жирові відкладення, які потім вбивають секс.

Фахівець стверджує, якщо маса тіла чоловіка перевищує ідеальну на 15%, починається сексуальне гальмування. Також надмірна вага та голодування, як спосіб скинути зайве, значно знижують потенцію.

Все тому, що жирова тканина спалює гормони, а зайва вага дає підвищене навантаження на серце, судини та м’язи, що ускладнює сексуальну близькість.

Саме тому чоловік, який бажає посилити свої інтимні можливості, повинен стежити за своєю вагою, вживати здорову їжу в помірній кількості та вести активний спосіб життя.

Харчування: що їсти, а від чого відмовитися, список продуктів

Ми вже зачепили тему харчування і з’ясували, чому воно таке важливе. Тепер перейдімо до продуктів, які є твоїми ворогами та друзями в покращенні потенції.

Ворог №1: Алкоголь

Будь-який вид алкоголю з будь-яким градусом шкодить твоєму чоловічому здоров’ю при умові, якщо випито понад міру.

Великі обсяги випитого алкоголю знижують чутливість рецепторів, зокрема розташованих в ерогенних зонах, одночасно негативно впливаючи на центри спинного мозку, які відповідають за ерекцію та сім’явиверження.

Ворог №2: Відмова від м’яса

Уролог стверджує, що вегетаріанська дієта не найкраще позначається на сексуальності й лібідо.

Після різкого переходу на новий режим роботи організм може заявити про протест, відбудеться серйозний збій у всій системі, зокрема інтимної. Простіше кажучи: нестача м’ясної їжі спричинює дефіцит гормонів для стабільної ерекції.

А от вживання м’яса, особливо червоного, істотно підвищує чоловічу силу.

Друзі для потенції

Не тільки м’ясо корисне для потенції, є й інші продукти, які практично призводять до сексуального вибуху і добре впливають на чоловіче здоров’я:

Морква. Про неї часто забувають, а дарма. Вона містить ꞵ-каротин, з якого утворюється важливий для потенції вітамін А.

Вітамін Е нормалізує м’язову діяльність, запобігає розвитку статевої слабкості, а також позитивно впливає на функцію статевих залоз.

Житній або висівковий хліб містить вітамін В, який необхідний для стійкої ерекції.

містить вітамін В, який необхідний для стійкої ерекції. Страви з риби займають провідні позиції у списку корисних продуктів для потенції. Найкраще на неї впливає камбала і скумбрія.

займають провідні позиції у списку корисних продуктів для потенції. Найкраще на неї впливає камбала і скумбрія. Овочі: цибуля, часник, ріпа, всі види зелені теж неодмінні помічники для чоловічого здоров’я.

цибуля, часник, ріпа, всі види зелені теж неодмінні помічники для чоловічого здоров’я. Трави: чебрець, звіробій, аніс і кмин добре стимулюють статевий потяг, їх можна назвати навіть своєрідними афродизіаками.

Якщо еректильна функція у чоловіка в хорошій формі, то зміна раціону теж піде на користь. Здорова їжа здатна значно її зміцнити й навіть відчутно покращити, стверджує уролог.

Зменшити лібідо та негативно вплинути на потенцію можуть і зовнішні чинники, до прикладу, війна. Щоб дізнатися більше про вплив війни на статеве життя, читай наш матеріал.

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