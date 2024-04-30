Снова докучает этот вредитель? 15 проверенных способов, как уничтожить проволочник на огороде

Словно проволокой пробитые дыры в картофеле, моркови, свекле — это твоими корнеплодами пообедал проволочник. Испорченным может оказаться значительный участок, ведь аппетит у жука отличный. Как навсегда избавиться от проволочника на огороде — читай в нашем материале.

На самом деле проволочник — это не сам жук-щелкун, а его личинка, поймать ее и обезвредить тяжело: она молниеносно закапывается в землю, случается, на глубину до двух метров.

Проволочник — долгожитель в мире насекомых: один может вредить до пяти лет.

У личинки очень плотная хитиновая оболочка, поэтому физически уничтожить ее, например, раздавить, просто невозможно. Однако есть множество проверенных огородниками методов, как избавиться от проволочника навсегда.

Сейчас также смотрят

Как вывести проволочника с огорода народными средствами

Сначала расскажем об эффективных народных средствах борьбы с личинкой, ведь “химия” — это кардинальная “скорая помощь”, а народные рецепты борьбы с вредителями — щадящая терапия. Но выбирать тебе.

Народные средства борьбы с проволочниками:

Россыпь яичные скорлупки на грядках, где заметил личинку. Можно также посыпать известью или золой — это окислит почву, и вредитель уйдет. Сделай травяной яд: на 10 литров воды -— 500 г крапивы или 200 г одуванчика. Дай настояться два-три дня и полей ими поврежденные участки. Если речь идет о картофеле — 10 литров хватит на десять кустов. Обработку проводи трижды через два-три дня. Сделай средство против проволочника из чистотела: 100 г измельченной травы залей 10 л воды, настаивай три дня, поливай поврежденные растения. Обработай марганцовкой: разведи 3-4 г марганцовки в 10 литрах воды, получится слабый раствор. Полей им грядки. Рассчитывай так: на каждую картофельную лунку — по стакану раствора. Луковичная шелуха: ее внеси в лунки во время посадки или сделай настой и поливай им растения. Горчичный порошок и жгучий перец: их можно добавлять при посадке растений прямо в лунки.

Действенными против проволочника будут ловушки из стеклянных банок или из замоченных в инсектициде картофелин.

Сделать их можно так.

В небольшие стеклянные банки положи кусочки картофеля, свеклы, моркови. Закопай их на огороде до уровня горлышка, лучше всего — во влажных местах. Через 2-3 дня проверь ловушки и выбери из них вредителей. Положи новую приманку и через 2-3 дня осмотри ловушки снова.

Из картофелины сделай ловушку так: несъедобные, немного поврежденные корнеплоды замочи в любом инсектициде на 24 часа, а затем закопай в землю. Место пометь. Через несколько дней проверь ловушки и собери вредителей. Процедуру можешь повторить.

Еще один экологический метод, которым можно бороться с проволочником – посади растения, отпугивающие жука и его личинку. Какие именно?

Посади сидераты. Особенно приятна проволочнику горчица. Но и рапс, фацелия, люпин, сурепка также выгонят его из участка. Растения можно сажать как по периметру участка, так и в междурядьях. Посади в междурядьях бобовые: фасоль, горох, бобы. Они не только избавят от проволочника, но и, как и сидераты, обогатят землю азотом. Посей георгины. Личинки терпеть не могут эти цветы и не будут селиться рядом.

Профилактикой может послужить севооборот: на зараженный проволочником участок в следующем году высаживай зерновые, бобовые, зелень, тыквы — культуры, которые он не будет трогать.

Как еще попытаться уничтожить проволочник на огороде? Можешь “пригласить” в свой огород естественных врагов проволочников — птиц. Развесь кормушки, предлагай им вкусности — и скворцы, вороны, грачи, синички уничтожат вредителей.

Можешь сразиться со взрослыми жуками-щелкунами. Их привлекает резаная трава и навоз — здесь они обычно собираются.

Жуки-щелкуны очень похожи снаружи на жужелиц, но, чтобы их отличить, достаточно перевернуть на спинку, они издают специфические звуки: щелкают.

Какими инсектицидами избавиться от проволочника на огороде

Обычно это химические препараты, которыми протравливают посадочный материал. Но в случае с проволочником можно применить более хитрую технологию.

Испортить аппетит проволочникам смогут разложенные в каждую ямку 3-4 гранулы суперфосфата, обработанные инсектицидом.

Рецепт такой: суперфосфат россыпь тонким слоем и опрыскай гранулы раствором: инсектицид —15 мл, вода — 80 мл, ацетон — 200 мл.

Такая обработка снизит численность личинки не менее вдвое.

Надеемся, наши советы, как избавиться от проволочника на огороде помогут тебе получить чистый, неповрежденный вредителями урожай.

Раньше мы писали, как бороться с тлей на свекле — необычные и действенные народные методы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.