Знову докучає цей шкідник? 15 перевірених способів, як знищити дротяника на городі

Немов дротом пробиті дірки в картоплі, моркві, буряках — це твоїми коренеплодами пообідав дротяник (або дротянка). Зіпсованою може виявитися значна ділянка городини, адже апетит у жука відмінний. Як назавжди позбутися дротяника на городі — читай у нашому матеріалі.

Насправді дротяник — це не сам жук-ковалик, а його личинка, зловити її та знешкодити важко: вона блискавично закопується в землю, інколи на глибину до двох метрів.

Дротянка — довгожитель у світі комах: одна може шкодити до п’яти років.

У личинки дуже щільна хітинова оболонка, тож фізично знищити її, приміром, розчавити, просто неможливо. Проте є безліч перевірених городниками методів, як позбутися дротяника назавжди.

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Як вивести дротянку з городу народними засобами

Спочатку розкажемо про ефективні народні засоби боротьби з личинкою, адже “хімія” — то кардинальна “швидка допомога”, а народні рецепти боротьби зі шкідниками — щадна терапія. Але обирати тобі.

Народні засоби боротьби з дротяниками:

Розсип яєчні шкарлупки на грядках, де помітив (-ла) личинку. Можна також посипати вапном або золою — це розкислить ґрунт, і шкідник піде. Зроби трав’яну отруту: на 10 літрів води — 500 г кропиви чи 200 г кульбаби. Дай настоятися два-три дні та полий ними пошкоджені ділянки. Якщо йдеться про картоплю, 10 літрів вистачить на десять кущів. Обробку проводь тричі через два-три дні. Зроби засіб проти дротяника з чистотілу: 100 г подрібненої трави залий 10 л води, настоюй три дні, поливай пошкоджені рослини. Оброби марганцівкою: розведи 3-4 г марганцівки в 10 літрах води, вийде слабкий розчин. Полий ним грядки. Розраховуй так: на кожну картопляну лунку — по склянці розчину. Цибулинне лушпиння: його внеси в лунки під час посадки або зроби настій і поливай ним рослини. Гірчичний порошок та пекучий перець: їх можна додавати під час посадки рослин просто в лунки.

Дієвими проти дротяника будуть пастки зі скляних банок або зі замочених в інсектициді картоплин.

Зробити їх можна так.

У невеликі скляні банки поклади шматочки картоплі, буряків, моркви. Закопай їх на городі до рівня горлечка, найкраще — у вологих місцях. Через 2-3 дні перевір пастки та вибери з них шкідників. Поклади нову приманку й через 2-3 дні оглянь пастки знову.

З картоплин зроби пастку так: неїстівні, трохи пошкоджені коренеплоди замочи в будь-якому інсектициді на 24 години, а потім закопай в землю. Місце поміть. Через кілька днів перевір пастки й збери шкідників. Процедуру можеш повторити.

Іще один екологічний метод, яким можна боротися з дротянкою — посадити рослини, які відлякують жука та його личинку. Які саме?

Посади сидерати. Особлива гидка для дротяника гірчиця. Але й рапс, фацелія, люпин, суріпка також виженуть його з ділянки. Рослини можна саджати як по периметру ділянки, так і в міжряддях. Посади в міжряддях бобові: квасолю, горох, боби. Вони не лише позбавлять від дротяника, а й, як і сидерати, збагатять землю азотом. Посій жоржини. Личинки терпіти не можуть ці квіти й не селитимуться поруч.

Профілактикою може послужити сівозміна: на заражену дротянкою ділянку наступного року висаджуй зернові, бобові, зелень, гарбузи — культури, які вона не чіпатиме.

Як іще спробувати знищити дротяника на городі? Можеш “запросити” на свій город природних ворогів дротяників — птахів. Розвішуй годівнички, лишай їм смаколики — і шпаки, ворони, граки, синички знищать шкідників.

Можеш поборотися з дорослими жуками-коваликами. Їх приваблює різана трава та гній — тут вони зазвичай купчаться.

Жуки-ковалики дуже схожі зовні на жужелиць, але щоб їх відрізнити, досить перевернути на спинку: вони видають специфічні звуки: клацають.

Якими інсектицидами позбутися дротянки на городі

Зазвичай це хімічні препарати, якими протруюють посадковий матеріал. Але у випадку з дротяником можна застосувати більш хитру технологію.

Зіпсувати апетит дротяникам зможуть розкладені в кожну ямку 3-4 гранули суперфосфату, оброблені інсектицидом.

Рецепт такий: суперфосфат розсип тонким шаром та обприскай гранули розчином: інсектицид — 15 мл, вода — 80 мл, ацетон — 200 мл.

Така обробка знизить чисельність личинки щонайменше вдвічі.

Сподіваємося, наші поради, як позбутися дротяника на городі допоможуть тобі отримати “чистий”, непошкоджений шкідниками врожай.

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