Знову докучає цей шкідник? 15 перевірених способів, як знищити дротяника на городі

Немов дротом пробиті дірки в картоплі, моркві, буряках — це твоїми коренеплодами пообідав дротяник (або дротянка). Зіпсованою може виявитися значна ділянка городини, адже апетит у жука відмінний. Як назавжди позбутися дротяника на городі — читай у нашому матеріалі.
Насправді дротяник — це не сам жук-ковалик, а його личинка, зловити її та знешкодити важко: вона блискавично закопується в землю, інколи на глибину до двох метрів.
Дротянка — довгожитель у світі комах: одна може шкодити до п’яти років.
Дротянка — довгожитель у світі комах: одна може шкодити до п’яти років.
У личинки дуже щільна хітинова оболонка, тож фізично знищити її, приміром, розчавити, просто неможливо. Проте є безліч перевірених городниками методів, як позбутися дротяника назавжди.
Спочатку розкажемо про ефективні народні засоби боротьби з личинкою, адже “хімія” — то кардинальна “швидка допомога”, а народні рецепти боротьби зі шкідниками — щадна терапія. Але обирати тобі.
Народні засоби боротьби з дротяниками:
Pexels
Дієвими проти дротяника будуть пастки зі скляних банок або зі замочених в інсектициді картоплин.
Дієвими проти дротяника будуть пастки зі скляних банок або зі замочених в інсектициді картоплин.
Зробити їх можна так.
У невеликі скляні банки поклади шматочки картоплі, буряків, моркви. Закопай їх на городі до рівня горлечка, найкраще — у вологих місцях. Через 2-3 дні перевір пастки та вибери з них шкідників. Поклади нову приманку й через 2-3 дні оглянь пастки знову.
З картоплин зроби пастку так: неїстівні, трохи пошкоджені коренеплоди замочи в будь-якому інсектициді на 24 години, а потім закопай в землю. Місце поміть. Через кілька днів перевір пастки й збери шкідників. Процедуру можеш повторити.
Іще один екологічний метод, яким можна боротися з дротянкою — посадити рослини, які відлякують жука та його личинку. Які саме?
Профілактикою може послужити сівозміна: на заражену дротянкою ділянку наступного року висаджуй зернові, бобові, зелень, гарбузи — культури, які вона не чіпатиме.
Профілактикою може послужити сівозміна: на заражену дротянкою ділянку наступного року висаджуй зернові, бобові, зелень, гарбузи — культури, які вона не чіпатиме.
Як іще спробувати знищити дротяника на городі? Можеш “запросити” на свій город природних ворогів дротяників — птахів. Розвішуй годівнички, лишай їм смаколики — і шпаки, ворони, граки, синички знищать шкідників.
Можеш поборотися з дорослими жуками-коваликами. Їх приваблює різана трава та гній — тут вони зазвичай купчаться.
Жуки-ковалики дуже схожі зовні на жужелиць, але щоб їх відрізнити, досить перевернути на спинку: вони видають специфічні звуки: клацають.
Жуки-ковалики дуже схожі зовні на жужелиць, але щоб їх відрізнити, досить перевернути на спинку: вони видають специфічні звуки: клацають.
Зазвичай це хімічні препарати, якими протруюють посадковий матеріал. Але у випадку з дротяником можна застосувати більш хитру технологію.
Зіпсувати апетит дротяникам зможуть розкладені в кожну ямку 3-4 гранули суперфосфату, оброблені інсектицидом.
Зіпсувати апетит дротяникам зможуть розкладені в кожну ямку 3-4 гранули суперфосфату, оброблені інсектицидом.
Рецепт такий: суперфосфат розсип тонким шаром та обприскай гранули розчином: інсектицид — 15 мл, вода — 80 мл, ацетон — 200 мл.
Така обробка знизить чисельність личинки щонайменше вдвічі.
Сподіваємося, наші поради, як позбутися дротяника на городі допоможуть тобі отримати “чистий”, непошкоджений шкідниками врожай.
Раніше ми писали, як боротися з попелицею на буряках — незвичні та дієві народні методи.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.