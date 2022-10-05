Ратификация: что это и особенности процесса в Украине

Ратификация — это когда президент, парламент или Рада утверждают и подписывают договор международного значения.

В переводе с латинского это слово звучит, как “тот, у кого есть законная сила”.

Иными словами ратификация — это некий процесс, когда документ получает юридическую силу, то есть стороны его принимают и утверждают.

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Что такое ратификация

Ратификация — одна из последних стадий в процессе заключения международного договора. Но она не является обязательной для каждого соглашения.

Права ратификации и порядок ее осуществления предусмотрены Венской конвенцией о праве международных договоров и национальным законодательством:

если ратификация предусмотрена договором;

если представитель страны подписал соглашение о том, что документ необходимо ратифицировать.

В Украине ратификации подлежат соглашения, которые касаются политики, экономики, финансов (займы или кредиты), гражданства, участия в союзах между странами.

Также необходимо ратифицировать документы, касающиеся военной помощи, исторических, культурных достояний.

Даже если необходимо изменить принятый или действующий закон, его нужно ратифицировать.

Как происходит процесс

Процесс предполагает три стадии:

утверждение;

ратификация;

обмен грамотами о процессе.

Утверждение и ратификацию осуществляют в разных странах по-разному.

Что такое ратификация и как ее рассматривают в Украине

Все возможные предложения относительно ратификации рассматривает в Украине президент или Кабинет министров.

В случае их принятия договор подается в Раду. Зачастую до процесса ратификации соглашение может не иметь юридической силы и выполнять его пункты необязательно.

Ратификация оформляется отдельным документом — грамотой.

Это документ, подтверждающий факт заключения международного или любого другого договора. Обе стороны обмениваются грамотами.

Когда используют ратификацию

Ратификацию используют тогда, когда необходимо придать юридическую силу международному договору.

Таким образом стороны выражают согласие соблюдать все пункты и условия соглашения.

Существуют двусторонний и многосторонний договоры.

Что касается двусторонних договоров, то они вступают в силу после того, как страны обменяются ратификационными грамотами.

Перед этим стороны договариваются о времени и месте (зачастую это происходит в той стране, где была подписана сделка).

Когда заключают многосторонний договор, стороны выбирают страну-депозитарий, где участники обмениваются грамотами. Именно тогда соглашение вступает в силу.

Ратификация Стамбульской конвенции в Украине

Летом этого года Рада ратифицировала Конвенцию Совета Европы, которая касается предотвращения насилия над женщинами и борьбы с домашним насилием (Стамбульскую конвенцию).

Однако на протяжении многих веков насилие в семье некоторые люди считали нормой, и нам необходимо менять такое видение ради будущих поколений. Поэтому читай основные положения, которые тебе нужно знать о Стамбульской конвенции.