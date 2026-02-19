Resident Evil 9 Requiem: дата релиза игры и ее сюжет

Приближается финальный отсчет до релиза новой части культовой франшизы от Capcom. Игра станет доступна одновременно на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (через Steam и Epic Games Store).

Поскольку до выхода осталось чуть больше недели, ажиотаж вокруг игры достиг своего пика, а предварительные заказы уже бьют рекорды. Читай в материале, когда выйдет Resident Evil 9 Requiem и каков сюжет игры.

Resident Evil 9 Requiem: когда выйдет игра и ее сюжет

Приближается финальный отсчет до релиза новой части культовой франшизы от Capcom. Официально подтверждено, что Resident Evil 9: Requiem выйдет во всем мире 27 февраля 2026 года.

Сюжет Requiem разворачивается через 30 лет после трагического уничтожения Раккун-Сити. Игра сосредоточена на двух главных героях, чьи пути пересекаются в мрачном отеле в американской глубинке. Первая протагонистка — Грейс Эшкрофт, аналитик ФБР и дочь Алиссы Эшкрофт (известной фанатам по серии Outbreak). Грейс расследует загадочную смерть своей матери, которая погибла при странных обстоятельствах восемь лет назад.

Вторым игровым персонажем стал легендарный агент Леон Скотт Кеннеди. Его миссия заключается в поиске Виктора Гидеона, ученого, связанного с темным прошлым корпорации Umbrella.

Особенностью сценария является то, что игрокам придется вернуться на руины самого Раккун-Сити, где, по намекам разработчиков, все еще скрыты ответы на вопросы, которые мучают героев десятилетиями.

Resident Evil 9: что нового представлено в игре

Одной из главных технических новинок является возможность переключаться между первым и третьим лицом в любой момент игры. Визуально проект использует обновленный движок RE Engine с полной поддержкой трассировки пути, что позволяет создать фотореалистичное освещение и чрезвычайно жесткую атмосферу.

Сейчас игроки могут оформить предзаказ на Standard или Deluxe Edition, последняя из которых содержит уникальный костюм Apocalypse для главных героев и цифровой саундтрек.

