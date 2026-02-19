Resident Evil 9 Requiem: дата релізу гри та її сюжет

Наближається фінальний відлік до релізу нової частини культової франшизи від Capcom. Гра стане доступною одночасно на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК (через Steam та Epic Games Store).

Оскільки до виходу залишилося трохи більше тижня, ажіотаж навколо гри досяг свого піку, а попередні замовлення вже б’ють рекорди. Читай в матеріалі, коли вийде Resident Evil 9 Requiem та який сюжет гри.

Resident Evil 9 Requiem: коли вийде гра та її сюжет

Наближається фінальний відлік до релізу нової частини культової франшизи від Capcom. Офіційно підтверджено, що Resident Evil 9: Requiem вийде у всьому світі 27 лютого 2026 року.

Сюжет Requiem розгортається через 30 років після трагічного знищення Раккун-Сіті. Гра зосереджена на двох головних героях, чиї шляхи перетинаються у похмурому готелі в американській глибинці. Перша протагоністка — Грейс Ешкрофт, аналітик ФБР та донька Алісси Ешкрофт (відомої фанатам за серією Outbreak). Грейс розслідує загадкову смерть своєї матері, яка загинула за дивних обставин вісім років тому.

Другим ігровим персонажем став легендарний агент Леон Скотт Кеннеді. Його місія полягає у пошуку Віктора Гідеона, вченого, пов’язаного з темним минулим корпорації Umbrella.

Особливістю сценарію є те, що гравцям доведеться повернутися на руїни самого Раккун-Сіті, де, за натяками розробників, все ще приховані відповіді на питання, які мучать героїв десятиліттями.

Resident Evil 9: що нового представлено у грі

Однією з головних технічних новинок є можливість перемикатися між першою та третьою особою у будь-який момент гри. Візуально проект використовує оновлений двигун RE Engine із повною підтримкою трасування шляху, що дозволяє створити фотореалістичне освітлення та надзвичайно жорстку атмосферу.

Наразі гравці можуть оформити попереднє замовлення на Standard або Deluxe Edition, останнє з яких містить унікальний костюм Apocalypse для головних героїв та цифровий саундтрек.

Раніше ми писали, які є фільми та серіали, зняті за мотивами ігор — читай в матеріалі, які ігрові всесвіти були перенесені на екран.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!