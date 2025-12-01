Рисунок ко Дню святого Николая: идеи, которые легко нарисовать дома или в школе

В декабре украинские школы и кружки традиционно превращаются в маленькие мастерские. Дети готовят рисунки ко Дню святого Николая — кто-то для школьной выставки, кто-то для семьи, а некоторые создают открытки, которые отправятся к военнослужащим.

Несмотря на войну, желание творить светлое остаётся неизменным, и в этом году дети активно выбирают сюжеты, которые легко нарисовать и передать праздничное настроение.

Рисунок ко Дню святого Николая: идеи

В этом году дети тяготеют к теплым, уютным сюжетам. Один из самых популярных — Николай у окна, где под теплым одеялом спит ребенок. Передать такую сцену просто: достаточно изобразить ночной свет, спокойное выражение лица и силуэт Святого Николая с подарками.

Другой распространённый вариант — зимний двор с Николаем, ангелами и детьми. Яркие платки, снег, звёзды и традиционные украинские мотивы позволяют сделать рисунок праздничным и насыщенным.

Такое изображение можно нарисовать акварелью или цветными карандашами — подходит даже начинающим.

Еще одна идея, которую легко воплотить, — ночное небо с Николаем и ангелами. Глубокий синий фон, золотые звезды и силуэт храма внизу создают сказочную атмосферу.

Дети просто берут темно-синий фон и рассыпают по нему маленькие блестки-звездочки.

Для самых маленьких отлично подходят контурные раскраски: Николай у камина, мешок с игрушками, праздничные носочки или мультяшный Святой Николай с подарком в руках.

Основные формы крупные, поэтому рисунок легко разукрасить даже трёхлетним детям.

Нарисовать легкий рисунок ко Дню святого Николая: простые варианты

Самый простой способ создать рисунок — взять один центральный элемент:

теплую свечу, рождественскую звезду, мешок подарков, ангела со светом или просто добрый образ Николая.

Дети часто добавляют снежинки, звездный узор или цветную рамку — и даже очень простой сюжет выглядит празднично.

Что можно нарисовать на День святого Николая для ВСУ

Отдельная группа идей — иллюстрации, которые дети создают для военных. Такие рисунки содержат больше символов и пожеланий. Чаще всего изображают Николая, который держит над воином фонарь или накрывает его плащом, словно оберегает.

Популярна идея — ангелы, парящие над солдатом, или дорога домой, которую освещает звезда.

Цвета тоже имеют значение: сине-желтые ленточки, флаг, маленькие сердечки с надписью Для ВСУ. Так дети передают поддержку, которую трудно выразить словами.

Рисунок ко Дню святого Николая защитникам: простые сюжеты, которые несут тепло

Для военных дети выбирают максимально искренние сцены: тёплый бліндаж со светом лампы, открытку в руках солдата, Николая с подарком для Героя или просто большое сердце с пожеланием мира.

Все эти идеи просты в исполнении, но невероятно эмоциональны.



Часто именно такие рисунки бойцы вешают в бліндажах рядом со своими фотографиями, потому что они напоминают, ради кого держится фронт.

Хочешь узнать все о подарках на Николая — рассказываем, что положить под елку ребенку.

