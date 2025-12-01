Малюнок до Дня святого Миколая: ідеї, які легко намалювати вдома чи в школі

У грудні українські школи та гуртки традиційно перетворюються на маленькі майстерні. Діти готують малюнки до Дня святого Миколая — хтось для шкільної виставки, хтось для родини, а дехто створює листівки, які поїдуть до військових.

Попри війну, бажання творити світле лишається незмінним, і цього року малеча активно обирає сюжети, що легко намалювати та передати святковий настрій.

Малюнок до Дня святого Миколая: ідеї

Цього року діти тяжіють до теплих, затишних сюжетів. Один з найпопулярніших — Миколай біля вікна, де під теплою ковдрою спить дитина.

Передати такі сцени просто: достатньо зобразити нічне світло, заспокоєний вираз обличчя й силует Святого Миколая з подарунками.

Інша поширена ідея — зимове подвір’я з Миколаєм, ангелами та дітьми. Барвисті хустинки, сніг, зірки й традиційні українські мотиви дозволяють зробити малюнок яскравим і святковим.

Таке зображення можна намалювати аквареллю або кольоровими олівцями — підходить навіть початківцям.

Ще одна ідея, яку легко втілити, — нічне небо з Миколаєм і янголами. Глибокий синій фон, золоті зірки та силует храму внизу створюють атмосферу казки.

Діти просто беруть темно-синій фон і розсипають по ньому маленькі блискітки-зірочки.

Для найменших чудово підходять контурні розмальовки: Миколай біля каміна, мішок з іграшками, святкові шкарпетки чи мультяшний святий Миколай з подарунком у руках.

Основні форми великі, тому малюнок легко розфарбувати навіть трирічним.

Намалювати легкий малюнок до Дня святого Миколая: прості та доступні варіанти

Найпростіший спосіб створити малюнок — взяти один центральний елемент: теплу свічку, різдвяну зірку, мішок подарунків, янгола з світлом або просто добрий образ Миколая.

Діти часто додають сніжинки, зоряний візерунок або кольорову рамку — і навіть дуже простий сюжет виглядає святково.

Що можна намалювати на День святого Миколая для ЗСУ

Окрема група ідей — ілюстрації, які діти створюють для військових. Такі малюнки містять більше символів і побажань. Найчастіше малюють Миколая, який тримає над воїном ліхтар або накриває його плащем, ніби оберігає.

Популярна ідея — янголи, що ширяють над солдатом, або дорога додому, яку освітлює зірка.

Кольори теж мають значення: синьо-жовті стрічки, прапор, маленькі серця з написом Для ЗСУ. Так діти передають підтримку, яку важко вкласти у слова.

Малюнок до Дня святого Миколая захисникам: прості сюжети, які несуть тепло

Для військових діти обирають максимально щирі сцени: теплий бліндаж зі світлом лампи, листівку в руках солдата, Миколая з подарунком для Героя, або просто велике серце з побажанням миру.

Усі ці ідеї легкі у виконанні, але надзвичайно емоційні.

Часто саме такі малюнки бійці вішають у бліндажах поряд з власними фото, бо вони нагадують, заради кого тримається фронт.

