Здоровье и красота

Исключения будут, но не для всех. С 13 октября наркотические лекарства будут продавать только по е-рецепту

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 октября 2023, 11:00
З 13 жовтня наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом
Фото: Unsplash

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