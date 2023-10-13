Исключения будут, но не для всех. С 13 октября наркотические лекарства будут продавать только по е-рецепту

В прошлом году ввели отпуск наркотических лекарств по е-рецепту. От 13 октября 2023 отпуск наркотических лекарств будет осуществляться только по электронному рецепту.

Такие препараты используют для эффективного обезболивания. Читай подробнее, почему наркотические лекарства будут продавать только по е-рецепту.

С 13 октября наркотические лекарства будут продавать только по е-рецепту

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с сегодняшнего дня, 13 октября 2023, наркотические лекарства будут продавать только по е-рецепту.

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Исключения будут только для жителей прифронтовых территорий и зоны боевых действий, там можно будет использовать бумажные и электронные рецепты.

За почти год электронный рецепт доказал свою эффективность и удобство. Большинство пациентов и врачей за это время выбирали именно е-рецепт, а не бумажный, — пишут в Минздраве.

Решение приняли, чтобы сделать невозможным неконтролируемым оборот наркотических препаратов, потому что их употребление может иметь опасные риски для жизни. Но людям, которые по состоянию здоровья нуждаются в таком лекарстве, волноваться не стоит.

Если тебе нужен электронный рецепт на наркотические лекарства, а телефона нет, ты можешь идентифицироваться по документам у врача, он сделает тебе электронный рецепт и информационную справку к нему, которую можно использовать в аптеке.

При введении неправильного номера телефона и потери доступа к рецепту, восстановить номер можно по этой ссылке. Проверить номер, к которому привязаны электронные рецепты, можно у своего семейного врача.

Многие пациенты опасаются, что в случае блэкаута получить электронные рецепты на лекарства будет сложно или невозможно. Для этого есть исключения, при которых врачи могут выдать бумажные рецепты:

Проблемы в работе ЭСОЗ (если нет света, сбои системы и подобное). Для назначения экстемпоральных препаратов (которые изготавливают в аптеке). Если выписывают рецепт на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий.

Льготные наркотические лекарства, которые отпускают за частичную оплату, также потребует электронного рецепта с 13 октября. Выписать е-рецепт на наркотические лекарства может только врач, отвечающий за лечение пациента. Чаще всего — семейный врач, хирург, онколог или невролог.

Если пациент хочет поехать с наркотическим лекарством за границу, семейный врач должен выдать ему информационную справку, заверенную собственной подписью и печатью.

Приобрести наркотические лекарства по е-рецепту можно в аптеках, имеющих соответствующую лицензию на отпуск подобных веществ. Все аптеки, работающие в системе ЭСОЗ, имеют такую лицензию.

Раньше мы рассказывали, как бесплатно получить заместительную поддерживающую терапию.

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