Здоров'я та краса

Винятки будуть, але не для всіх. З 13 жовтня наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 11:00
З 13 жовтня наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом
Фото: Unsplash

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