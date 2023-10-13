Винятки будуть, але не для всіх. З 13 жовтня наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом

Минулого року запровадили відпуск наркотичних ліків за е-рецептом. Від 13 жовтня 2023 відпуск наркотичних ліків здійснюватиметься лише за електронним рецептом.

Такі препарати використовують для ефективного знеболення. Читай детальніше, чому наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом.

З 13 жовтня наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні, з 13 жовтня 2023, наркотичні ліки продаватимуть лише за е-рецептом. Винятки будуть лише для жителів прифронтових територій та зони бойових дій, там можна буде користуватися паперовими та електронними рецептами.

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За майже рік електронний рецепт довів свою ефективність та зручність. Більшість пацієнтів та лікарів за цей час обирали саме е-рецепт, а не паперовий, — пишуть у МОЗ.

Рішення ухвалили, щоб унеможливити неконтрольований обіг наркотичних препаратів, бо їхнє вживання може мати небезпечні ризики для життя. Але людям, які за станом здоров’я потребують таких ліків, хвилюватися не слід.

Якщо тобі потрібен електронний рецепт на наркотичні ліки, а телефона немає, ти можеш ідентифікуватися за документами у свого лікаря, він зробить тобі електронний рецепт та інформаційну довідку до нього, яку можна використати в аптеці.

У разі введення неправильного номера телефона та втрати доступу до рецепта, поновити номер можна за цим посиланням. Перевірити номер, до якого прив’язані електронні рецепти, можна у свого сімейного лікаря.

Багато пацієнтів побоюються, що у випадку блекауту отримати електронні рецепти на ліки буде складно або неможливо. Для цього є винятки, за яких лікарі можуть видати паперові рецепти:

Проблеми в роботі ЕСОЗ (якщо немає світла, збої системи тощо). Для призначення екстемпоральних препаратів (тих, що виготовляють в аптеці). Якщо рецепт виписують на прифронтових територіях або в зоні бойових дій.

Пільгові наркотичні ліки, які відпускають за часткову оплату, також потребуватимуть електронного рецепта з 13 жовтня. Виписати е-рецепт на наркотичні ліки може лише той лікар, що відповідає за лікування пацієнта. Найчастіше — сімейний лікар, хірург, онколог чи невролог.

Якщо пацієнт хоче виїхати з наркотичними ліками за кордон, сімейний лікар має видати йому інформаційну довідку, засвідчену власним підписом і печаткою.

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеках, що мають відповідну ліцензію на відпуск подібних речовин. Усі аптеки, що працюють в системі ЕСОЗ, таку ліцензію мають.

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