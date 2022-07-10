Ти можеш подолати наркотичну залежність! Як безкоштовно отримати замісну підтримувальну терапію в Україні

В Україні люди, які страждають від наркоманії, можуть отримати безплатну замісну підтримувальну терапію. Національна служба здоров’я України пояснила, що входить в допомогу та як її отримати.

Що таке ЗПТ

Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) — лікування за допомогою препаратів-антагоністів опіоїдів.

Клінічно доведено, що вони запобігають виникненню психічних розладів у пацієнтів після припинення приймання наркотичних речовин, а також нормалізують роботу мозку.

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ЗПТ визнана найбільш ефективним методом лікування у світі, яке також рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я.

Як пройти замісну терапію

В Україні можна безкоштовно отримати замісну терапію в медзакладах, які уклали відповідний договір з НСЗУ.

Та спершу пацієнту потрібно піти до психіатра або нарколога, який встановить діагноз F11 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Потім варто отримати направлення від свого лікаря.

Програма лікування, дозування та термін визначаються індивідуально, а допомога надається як амбулаторно, так і за місцем перебування пацієнта.

Якщо людина не може щодня відвідувати лікаря, то медзаклад доставить препарати пацієнту додому.

Що входить у ЗПТ

У рамках замісної підтримувальної терапії пацієнт отримує:

план лікування, а також контроль за його дотриманням;

необхідні препарати щоденно, навіть у святкові та вихідні дні;

безперервне лікування в разі госпіталізації пацієнта або затримання правоохоронними органами;

проведення скринінгів на туберкульоз, ВІЛ, вірусні гепатити, психічні розлади та направлення на лікування.

Замісна терапія дає можливість людині побороти потяг до наркотиків та жити повноцінним життям без залежності. Якщо ти хочеш знайти медзаклад, який надає ЗПТ, то телефонуй у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

А якщо ти вже приймаєш лікувальні препарати, то тобі корисно буде знати, як правильно зберігати ліки вдома.

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