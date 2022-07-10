Ты можешь преодолеть наркотическую зависимость! Как бесплатно получить заместительную поддерживающую терапию в Украине

В Украине люди, страдающие наркоманией, могут получить бесплатную заместительную поддерживающую терапию. Национальная служба здоровья Украины объяснила, что входит в помощь и как ее получить.
Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ) — лечение с помощью препаратов-антагонистов опиоидов.
Клинически доказано, что они предотвращают возникновение психических расстройств у пациентов после прекращения приема наркотических веществ, а также нормализуют работу мозга.
ЗПТ признана наиболее эффективным методом лечения в мире, которое также рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
В Украине можно бесплатно получить заместительную терапию в медучреждениях, заключивших соответствующий договор с НСЗУ.
Но сначала пациенту нужно пойти к психиатру или наркологу, который установит диагноз F11 Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов. Затем следует получить направление от своего врача.
Программа лечения, дозировка и сроки определяются индивидуально, а помощь оказывается как амбулаторно, так и по месту нахождения пациента.
Если человек не может ежедневно посещать врача, то медучреждение доставит препараты пациенту домой.
В рамках заместительной поддерживающей терапии пациент получает:
Заместительная терапия позволяет человеку побороть тягу к наркотикам и жить полноценно без зависимости. Если ты хочешь найти медучреждение, которое предоставляет ЗПТ, то звони в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Если ты уже принимаешь лечебные препараты, тебе полезно будет знать, как правильно хранить лекарства дома.
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