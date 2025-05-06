Благоприятные дни для посадки фасоли в мае 2025: какие секреты надо знать

Садоводы и огородники часто ищут удачные даты для посадки разных культур. Для этого часто используют лунный календарь. В частности, ищут удачные дни и для фасоли, ведь ее можно и сушить, и делать консервации, и добавлять к блюдам свежей.

Читай в материале о благоприятных днях для посадки фасоли в мае 2025 года.

Фазы Луны в мае 2025

Часто для поиска удачных дней ориентируются на фазы Луны:

1–3 мая — нисходящая Луна;

4 мая — Новолуние;

5-18 мая — растущая Луна;

19 мая — полнолуние;

20-31 мая — нисходящая Луна.

Когда сажать фасоль в мае 2025 года

Это бобовое растение не очень прихотливо на огороде. Поэтому многие люди выбирают его для посадки. Удачные дни для посадки фасоли ежегодно отличаются, ведь следует учитывать температурный режим и другие условия.

Обычно начинают сажать эту культуру в апреле, но из-за погодных условий этот процесс может занять до мая. Лучшим решением является проверка температуры почвы: семена прорастут, если его температура выше 10°С.

Если высадить растение в холодную землю, оно может загнить и не прорасти.

Благоприятные дни для посадки фасоли в открытый грунт в мае 2025 года:

6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая.

Удачные дни для того, чтобы сажать фасоль в теплице:

20-24, 27-31 мая.

Как правильно сажать фасоль

При посадке фасоли нужно ориентироваться на сорт:

кустовые сорта следует вкапывать на глубину 5-6 см с интервалом 20-25 см между кустами;

вьющиеся сорта надо сеять реже — на расстоянии 25-30 см между кустами и в междурядьях шириной примерно пол метра. В каждую ямку бросать по 5-6 фасолин.

Поливать фасоль нужно только раз в неделю или реже, надо смотреть на состояние почвы. Лучшая вода для фасоли — дождливая, но если таковой нет, можно воспользоваться водопроводной, но дать ей постоять хотя бы сутки.

Если неожиданно прогнозируют ночные заморозки, то фасоль следует накрывать, чтобы ей было тепло.

Если тебя интересует, когда сажать другие культуры, то мы рассказывали о посевном календаре в мае 2025 года.

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