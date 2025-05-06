Садоводство и огород

Благоприятные дни для посадки фасоли в мае 2025: какие секреты надо знать

Богдана Макалюк, журналист сайта 06 мая 2025, 14:15
Благоприятные дни для посадки фасоли в мае 2025
Фото Unsplash
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