Сприятливі дні для посадки квасолі у травні 2025: які секрети треба знати

Садівники та городники часто шукають вдалі дати для посадки різних культур. Для цього нерідко використовують місячний календар. Зокрема вдалі дні шукають і для квасолі, адже її можна і сушити, і робити консервації та додавати до страв свіжою.

Читай у матеріалі про сприятливі дні для посадки квасолі у травні 2025.

Фази Місяця у травні 2025

Часто для пошуку вдалих днів орієнтуються на фази Місяця:

1–3 травня — спадний Місяць;

4 травня — Молодик;

5–18 травня — Місяць, що зростає;

19 травня — Повня;

20–31 травня — спадний Місяць.

Коли садити квасолю у травні 2025

Ця бобова рослина не дуже вибаглива на городі. Тому багато людей обирають її для посадки. Вдалі дні для посадки квасолі щороку відрізняються, адже треба враховувати температурний режим та інші умови.

Зазвичай починають садити цю культуру у квітні, але через погодні умови цей процес може тривати до травня. Найкращим рішенням є перевірка температури ґрунту: насіння проросте, якщо його температура вище 10°C.

Якщо висадити рослину в холодну землю, вона може загнити й не прорости.

Сприятливі дні для посадки квасолі у відкритий ґрунт у травні 2025:

6, 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 травня.

Вдалі дні, щоб саджати квасолю у теплиці:

20-24, 27-31 травня.

Як правильно садити квасолю

При посадці квасолі треба орієнтуватися на сорт:

кущові сорти варто вкопувати на глибину 5-6 см з інтервалом 20-25 см між кущами;

виткі сорти треба сіяти рідше — на відстані 25-30 см між кущами та в міжряддях завширшки приблизно пів метра. У кожну ямку кидати по 5-6 квасолин.

Поливати квасолю треба лише раз на тиждень або рідше. Залежно від стану ґрунту. Найкраща вода для квасолі — дощова, але якщо такої немає, можна скористатися водопровідною, але відстояти її хоча б добу.

Якщо несподівано прогнозують нічні заморозки, то квасолю варто накривати, щоб їй було тепло.

Якщо тебе цікавить, коли садити інші культури, то ми розповідали про посівний календар у травні 2025.

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