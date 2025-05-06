Садівництво та город

Сприятливі дні для посадки квасолі у травні 2025: які секрети треба знати

Богдана Макалюк, журналістка сайту 06 Травня 2025, 14:15
Сприятливі дні для посадки квасолі у травні 2025
Фото Unsplash
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