Чем подкормить лук в июне: полезные советы по удобрениям

Летом у огородников много работы, им нужно следить, чтобы плоды формировались крупными и здоровыми. Особо следует уделять внимание тем растениям, которые растут в почве. Поэтому часто ищут, чем подкормить лук в июне и нужно ли это вообще делать.

Нужно ли подкармливать лук в июне

Июнь — ключевой месяц в выращивании лука. В это время растение переходит к формированию головки, поэтому важно обеспечить его необходимыми питательными веществами, особенно фосфором и калием.

Такие удобрения способствуют накоплению сахаров и эфирных масел в луковицах, что положительно влияет на их размер.

Чем подкормить лук в июне

Фосфорно-калийные удобрения

Можно выбрать суперфосфат — он стимулирует рост корней и развитие большой головки. Рекомендуется использовать в виде раствора (20 г на 10 л воды)

Другое удобрение — сульфат калия. Оно помогает скапливать питательные вещества в головках. Подходит как для полива, так и для сухого внесения под рыхление.

Настой золы

Для приготовления настоя нужно на ведро воды добавить два стакана золы. Настоять в течение суток, а затем полить междурядья из расчета литр на квадратный метр.

Органические удобрения

Из органических удобрений можно использовать куриный помет. Это источник азота и других питательных веществ. Для приготовления раствора нужно 5 кг куриного помета залить 10 л воды. Дать настояться 5 дней, затем концентрат развести водой (0,5 л настоя на 10 л воды) и опрыскать по зеленой массе.

Также подойдет коровяк или перегной, можно использовать, если наблюдается пожелтение листьев, что может свидетельствовать о недостатке азота.

Но стоит не преувеличивать с такой подкормкой. Избыток азотных удобрений способствует наращиванию зеленой массы, что оттягивает питание из луковиц.

Очень важен правильный полив лука. Поливай ее в утренние часы и пасмурную погоду отстоявшейся водой. Полив должен быть умеренным: около пяти литров воды на квадратный метр.

Важно также возделывать растения от вредителей. Ранее мы рассказывали, чем обработать лук от луковой мухи.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.