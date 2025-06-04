Чем подкормить лук в июне: полезные советы по удобрениям

Фото Unsplash Летом у огородников много работы, им нужно следить, чтобы плоды формировались крупными и здоровыми. Особо следует уделять внимание тем растениям, которые растут в почве. Поэтому часто ищут, чем подкормить лук в июне и нужно ли это вообще делать. Нужно ли подкармливать лук в июне Июнь — ключевой месяц в выращивании лука. В это время растение переходит к формированию головки, поэтому важно обеспечить его необходимыми питательными веществами, особенно фосфором и калием. Такие удобрения способствуют накоплению сахаров и эфирных масел в луковицах, что положительно влияет на их размер. Чем подкормить лук в июне Фосфорно-калийные удобрения Можно выбрать суперфосфат — он стимулирует рост корней и развитие большой головки. Рекомендуется использовать в виде раствора (20 г на 10 л воды)Другое удобрение — сульфат калия. Оно помогает скапливать питательные вещества в головках. Подходит как для полива, так и для сухого внесения под рыхление. Читать по теме Как сажать лук на зелень: советы, действительно работающие Читай, когда сеять лук на зелень, как правильно подготовить почву, выбрать сорт и ухаживать за посадкой – в материале Настой золы Для приготовления настоя нужно на ведро воды добавить два стакана золы. Настоять в течение суток, а затем полить междурядья из расчета литр на квадратный метр. Органические удобрения Из органических удобрений можно использовать куриный помет. Это источник азота и других питательных веществ. Для приготовления раствора нужно 5 кг куриного помета залить 10 л воды. Дать настояться 5 дней, затем концентрат развести водой (0,5 л настоя на 10 л воды) и опрыскать по зеленой массе. Также подойдет коровяк или перегной, можно использовать, если наблюдается пожелтение листьев, что может свидетельствовать о недостатке азота. Но стоит не преувеличивать с такой подкормкой. Избыток азотных удобрений способствует наращиванию зеленой массы, что оттягивает питание из луковиц. Очень важен правильный полив лука. Поливай ее в утренние часы и пасмурную погоду отстоявшейся водой. Полив должен быть умеренным: около пяти литров воды на квадратный метр. Важно также возделывать растения от вредителей. Ранее мы рассказывали, чем обработать лук от луковой мухи. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter