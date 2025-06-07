Чим підживити цибулю в червні: корисні поради щодо добрив

Фото Unsplash Влітку городники мають чимало роботи, їм треба слідкувати, щоб плоди формувалися великими й здоровими. Особливо варто приділяти увагу тим рослинам, що ростуть у ґрунті. Тому часто шукають, чим підживити цибулю у червні та чи треба це взагалі робити. Чи потрібно підживлювати цибулю у червні Червень — ключовий місяць у вирощуванні цибулі. У цей час рослина переходить до формування головки, тому важливо забезпечити її необхідними поживними речовинами, особливо фосфором і калієм. Такі добрива сприяють накопиченню цукрів та ефірних олій у цибулинах, що позитивно впливає на їхній розмір. Чим підживити цибулю у червні Фосфорно-калійні добрива Можна обрати суперфосфат — він стимулює ріст коренів і розвиток великої головки. Рекомендується використовувати у вигляді розчину (20 г на 10 л води)Інше добриво — сульфат калію. Воно допомагає накопичувати поживні речовини в голівках. Підходить як для поливу, так і для сухого внесення під розпушування. Читати на тему Як садити цибулю на зелень: поради, які справді працюють Читай, коли сіяти цибулю на зелень, як правильно підготувати ґрунт, обрати сорт і доглядати за посадкою – у матеріалі Настій золи Для приготування настою треба на відро води додати дві склянки золи. Настояти протягом доби, а потім полити міжряддя із розрахунку літр на квадратний метр. Органічні добрива З органічних добрив можна використати курячий послід. Це джерело азоту та інших поживних речовин. Для приготування розчину треба 5 кг курячого посліду залити 10 л води. Дати настоятися 5 днів, потім концентрат розвести водою (0,5 л настою на 10 л води) і обприскати по зеленій масі Також підійде коров’як або перегній, можна використовувати, якщо спостерігається пожовтіння листя, що може свідчити про нестачу азоту. Але варто не перебільшувати з таким підживленням. Надлишок азотних добрив сприяє нарощуванню зеленої маси, що відтягує живлення з цибулин. Дуже важливий правильний полив цибулі. Поливай її в ранкові години й похмуру погоду відстояною водою. Полив має бути помірним: близько п’яти літрів води на один квадратний метр. Важливо також обробляти рослини від шкідників. Раніше ми розповідали, чим обробити цибулю від цибулевої мухи. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter