Чим підживити цибулю в червні: корисні поради щодо добрив

Влітку городники мають чимало роботи, їм треба слідкувати, щоб плоди формувалися великими й здоровими. Особливо варто приділяти увагу тим рослинам, що ростуть у ґрунті. Тому часто шукають, чим підживити цибулю у червні та чи треба це взагалі робити.

Чи потрібно підживлювати цибулю у червні

Червень — ключовий місяць у вирощуванні цибулі. У цей час рослина переходить до формування головки, тому важливо забезпечити її необхідними поживними речовинами, особливо фосфором і калієм.

Такі добрива сприяють накопиченню цукрів та ефірних олій у цибулинах, що позитивно впливає на їхній розмір.

Чим підживити цибулю у червні

Фосфорно-калійні добрива

Можна обрати суперфосфат — він стимулює ріст коренів і розвиток великої головки. Рекомендується використовувати у вигляді розчину (20 г на 10 л води)

Інше добриво — сульфат калію. Воно допомагає накопичувати поживні речовини в голівках. Підходить як для поливу, так і для сухого внесення під розпушування.

Настій золи

Для приготування настою треба на відро води додати дві склянки золи. Настояти протягом доби, а потім полити міжряддя із розрахунку літр на квадратний метр.

Органічні добрива

З органічних добрив можна використати курячий послід. Це джерело азоту та інших поживних речовин. Для приготування розчину треба 5 кг курячого посліду залити 10 л води. Дати настоятися 5 днів, потім концентрат розвести водою (0,5 л настою на 10 л води) і обприскати по зеленій масі

Також підійде коров’як або перегній, можна використовувати, якщо спостерігається пожовтіння листя, що може свідчити про нестачу азоту.

Але варто не перебільшувати з таким підживленням. Надлишок азотних добрив сприяє нарощуванню зеленої маси, що відтягує живлення з цибулин.

Дуже важливий правильний полив цибулі. Поливай її в ранкові години й похмуру погоду відстояною водою. Полив має бути помірним: близько п’яти літрів води на один квадратний метр.

Важливо також обробляти рослини від шкідників. Раніше ми розповідали, чим обробити цибулю від цибулевої мухи.

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