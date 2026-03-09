Как обрезать малину весной: возможны способы и когда это делать

Весеннее пробуждение сада диктует свои правила, и малина — одна из первых культур, требующая внимания садовника. Правильная обрезка в этот период – это не просто косметическая процедура, а стратегический шаг для перераспределения питательных веществ.

Вместо того чтобы тратить силы на поддержку полуживых верхушек, растение направляет энергию на формирование мощных боковых побегов, на которых и рождаются самые крупные и сладкие ягоды.

Когда обрезать малину весной: благоприятные даты

Идеальным временем для начала работ считается период, когда дневная температура стабильно держится на отметке около +5°C. Важно успеть до начала активного сокодвижения, пока почки еще спят.

Если ты упустил(а) осеннюю чистку, не стоит волноваться: весенняя обрезка позволяет соединить санитарные мероприятия с формированием куста. Главное – различить живые побеги от погибших. Здоровая ветка на срезе всегда имеет зеленую окраску, тогда как вымерзшая или сухая — коричневая и ломкая.

Как обрезать малину весной: два способа

Стандартная схема предусматривает удаление всех подмерзших верхушек до первой здоровой почки и тщательное прореживание. На одном погонном метре следует оставлять не более 15–20 сильнейших побегов во избежание загущения, которое провоцирует грибковые болезни и делает ягоды кислыми.

Однако для тех, кто хочет убирать урожай на протяжении всего лета, существует ступенчатый метод. Суть его в том, что побеги делят на четыре группы и укорачивают на разную высоту:

Первую часть лишь слегка прищипывают (на 10–15 см) — они заплодоносят первыми.

Вторую укорачивают на треть длины.

Третью группу режут пополам.

Четвертую оставляют в виде коротких побегов высотой 15–25 см — эти кусты дадут ягоды позже, фактически к осени.

Такой подход позволяет превратить обычный малинник в конвейер из свежих ягод, где каждая группа растений получает максимум света и воздуха.

Как обрезать ремонтантную малину весной

Ремонтантные сорта требуют особого подхода, зависящего от твоей цели. Если ты стремишься получить один, но максимально щедрый осенний урожай, все побеги без исключения вырезаются под корень, не оставляя пней.

Для тех, кто хочет лакомиться ягодами дважды в сезон, стратегия другая: коричневые двухлетние ветви удаляются полностью, а молодые однолетние побеги укорачиваются на 15–25 см. Следует помнить, что такой двойной способ несколько истощает растение, поэтому он более эффективный в южных регионах Украины с длительным теплым периодом.

Качество среза оказывает непосредственное влияние на здоровье куста. Используй только остро заточенные секаторы, чтобы не расщеплять древесину, ведь рваные раны – это ворота для инфекций и вредителей. После обрезки, когда начнется массовый рост боковых ветвей, растениям понадобится дополнительная поддержка микроэлементами.

Раньше мы писали, когда пикировать помидоры – читай в материале сроки для пересадки рассады.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!