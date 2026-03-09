Стиль життя Садівництво та город

Як обрізати малину навесні: можливі способи та коли це робити

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Березня 2026, 17:30 3 хв.
як правильно обрізати малину весною
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь