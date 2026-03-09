Як обрізати малину навесні: можливі способи та коли це робити

Весняне пробудження саду диктує свої правила, і малина — одна з перших культур, яка потребує уваги садівника. Правильна обрізка в цей період — це не просто косметична процедура, а стратегічний крок для перерозподілу поживних речовин.

Замість того, щоб витрачати сили на підтримку напівживих верхівок, рослина спрямовує енергію на формування потужних бічних пагонів, на яких і народжуються найбільші та найсолодші ягоди.

Коли обрізати малину навесні: сприятливі дати

Ідеальним часом для початку робіт вважається період, коли денна температура стабільно тримається на позначці близько +5°C. Важливо встигнути до початку активного сокоруху, поки бруньки ще сплять.

Якщо ти проґавив(-ла) осінню чистку, не варто хвилюватися: весняна обрізка дозволяє поєднати санітарні заходи з формуванням куща. Головне — розрізнити живі пагони від загиблих. Здорова гілка на зрізі завжди має зелене забарвлення, тоді як вимерзла або суха — коричнева та ламка.

Як обрізати малину весною: два способи

Стандартна схема передбачає видалення всіх підмерзлих верхівок до першої здорової бруньки та ретельне проріджування. На одному погонному метрі варто залишати не більше 15–20 найсильніших пагонів, щоб уникнути загущення, яке провокує грибкові хвороби та робить ягоди кислими.

Проте для тих, хто хоче збирати врожай протягом усього літа, існує ступінчастий метод. Суть його в тому, що пагони ділять на чотири групи та вкорочують на різну висоту:

Першу частину лише злегка прищипують (на 10–15 см) — вони заплодоносять першими.

Другу вкорочують на третину довжини.

Третю групу ріжуть навпіл.

Четверту залишають у вигляді коротких пагонів висотою 15–25 см — ці кущі дадуть ягоди найпізніше, фактично під осінь.

Такий підхід дозволяє перетворити звичайний малинник на конвеєр зі свіжих ягід, де кожна група рослин отримує максимум світла та повітря.

Як обрізати ремонтантну малину весною

Ремонтантні сорти вимагають особливого підходу, який залежить від твоєї мети. Якщо ти прагнеш отримати один, але максимально щедрий осінній врожай, усі пагони без винятку вирізаються під корінь, не залишаючи пеньків.

Для тих, хто хоче ласувати ягодами двічі на сезон, стратегія інша: коричневі дворічні гілки видаляються повністю, а молоді однорічні пагони вкорочуються на 15–25 см. Варто пам’ятати, що такий подвійний спосіб дещо виснажує рослину, тому він ефективніший у південних регіонах України з тривалим теплим періодом.

Якість зрізу безпосередньо впливає на здоров’я куща. Використовуй лише гостро заточені секатори, щоб не розщеплювати деревину, адже рвані рани — це ворота для інфекцій та шкідників. Після обрізки, коли почнеться масовий ріст бічних гілок, рослинам знадобиться додаткова підтримка мікроелементами.

Раніше ми писали, коли пікірувати помідори — читай в матеріалі терміни для пересадки розсади.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!