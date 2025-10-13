Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сажать чеснок в октябре 2025 года: лучшие дни и советы огородникам

Ольга Петухова, редактор сайта 13 октября 2025, 16:43 3 мин.
когда садить чеснок в октябре
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь