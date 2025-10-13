Когда сажать чеснок в октябре 2025 года: лучшие дни и советы огородникам

Приходит октябрь, земля быстро остывает, и наступает время сажать озимый чеснок. Как не пропустить момент и выбрать лучшие даты по лунному календарю — читай в материале.

Когда сажать чеснок в октябре 2025 года: лучшие дни по лунному календарю

В октябре самый удачный период сажать озимый чеснок — нужно успеть до морозов, чтобы зубчики успели укорениться, но не выпустили вверх стебель.

В целом оптимальное время — с начала октября до середины ноября, но в разных регионах этот период “плавает”.

Для 2025 года по лунному календарю благоприятными днями для посадки чеснока в октябре являются: 18-23, 29-30 числа.

Почему стоит сажать чеснок в октябре в эти благоприятные даты

Озимому чесноку для нормального развития нужна холодная почва. Когда зубчики высаживают осенью, они успевают пустить корни до наступления морозов, но не начинают активно расти над землёй.

Весной такие растения уже имеют развитую корневую систему и быстро идут в рост.

Кроме того, зимняя посадка помогает сформировать крупные головки. Чеснок, переживший холод, проходит так называемую “вернализацию” — необходимую для более активного деления почек в головке. Поэтому весенний урожай будет больше.

Как сажать чеснок в октябре 2025 года

Чтобы посадить озимый чеснок в октябре, выбери солнечный участок — лучше всего, если до чеснока там росли огурцы, кабачки, капуста или зерновые культуры.

Глубоко перекопай землю — на 20-25 см. Грядка должна быть лёгкой, рыхлой, нейтральной или слабощелочной (pH 6,5–7). Если почва кислая — добавь немного извести или доломитовой муки.

На 1 м² грядки внеси:

3–4 кг перегноя или компоста (но не свежий навоз!),

1 ст. ложку суперфосфата (20-30 г),

1 ст. ложку сульфата калия (15-20 г) или 1 стакан древесной золы,

можно добавить 1 ч. ложку аммиачной селитры (10 г) для лучшего старта.

Раздели головки на зубчики, не повреждая донце. За день до посадки подержи их в 1% растворе марганцовки или в соляном растворе (3 ст. ложки соли на 5 л воды, 2 часа), затем ополосни чистой водой.

Температура почвы должна быть +8…+10°C.

Сажай на глубину 5–6 см на лёгких почвах, 7-8 см — на тяжёлых.

Расстояние между зубчиками — 10-12 см, между рядами — 20-25 см.

Клади зубчики вершиной вверх, донцем вниз. Не вдавливай в землю — просто вставь в лунку и присыпь рыхлой почвой.

После посадки грядку замульчируй соломой, торфом, сухими листьями или перегноем — это защитит почву от пересыхания и резких перепадов температуры.

Зимой ничего делать не нужно. Если снега мало — в сильные морозы можно подбрасывать снег на грядку.

