Коли садити часник у жовтні 2025: найкращі дні та поради городникам

Приходить жовтень, земля швидко холоне і настає час садити озимий часник. Як не пропустити момент і обрати найкращі дати за місячним каленарем — читай у матеріалі.

Коли садити часник у жовтні 2025: кращі дні за місячним календарем

У жовтні найбільш вдалий період, щоб садити озимий часник — треба встигнути до морозів, щоб зубці вкоренилися, але не пустили вгору стебло.

Загалом оптимальний час — з початку жовтня до середини листопада, але в різних регіонах цей період “плаває”.

Для 2025 року за місячним календарем є такі сприятливі для посадки часнику дні в жовтні: 18-23, 29-30 число.

Чому варто садити часник в жовтні в сприятливі дати

Озимий часник для нормального розвитку потребує холодного ґрунту. Коли зубки висаджують восени, вони встигають пустити коріння до настання морозів, але не починають активно рости над землею.

Навесні такі рослини вже мають розвинену кореневу систему і швидко починають рости.

До того ж, зимова посадка допомагає сформувати великі головки. Часник, який пережив холод, проходить так звану “верналізацію” — необхідну для більш активного поділу бруньок у головці. Тож весняний врожай буде більший.

Як садити часник в жовтні 2025

Щоб посадити озимий часник у жовтні, обери сонячну ділянку, найкраще, якщо до часнику там росли огірки, кабачки, капуста, зернові.

Глибоко перекопай землю, на 20–25 см. Грядка має бути легка, пухка, нейтральна або слабколужна (pH 6,5–7). Якщо ґрунт кислий — додай трохи вапна або доломітового борошна.

На 1 м² грядки внеси:

3–4 кг перегною або компосту (але не свіжий гній!),

1 ст. ложку суперфосфату (20–30 г),

1 ст. ложку сульфату калію (15–20 г) або деревного попелу (1 склянка),

можна — 1 ч. ложка аміачної селітри (10 г) для кращого старту.

Розділи головки на зубки, не пошкоджуючи донця. За день до посадки потримай їх у 1% розчині марганцівки або у соляного розчину (3 ст. ложки солі на 5 л води, 2 години), потім обполосни чистою водою.

Температура ґрунту має бути +8…+10°C. Саджай на глибину 5-6 см на легких ґрунтах, 7-8 см — на важких. Відстань між зубками лишай 10-12 см, міжряддя 20-25 см.

Клади зубки вершиною вгору, донцем вниз. Не втискай у землю — просто встав у лунку й присипай пухким ґрунтом.

Після посадки грядку замульчуй соломою, торфом, сухим листям або перегноєм. Це вбереже ґрунт від пересихання й різких перепадів температури.

Взимку нічого робити не потрібно. Якщо малосніжно — у сильні морози можна підкидати сніг на грядку.

