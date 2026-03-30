Когда сажать ежевику весной 2026: как выбрать место, саженцы и ухаживать за кустами

Ежевика становится всё более популярным растением на дачных участках и в садах. Она капризна, любит солнце, умеренную влажность и пространство для корней — поэтому вырастить её не так уж просто.

Как и когда сажать ежевику, чтобы удивлять соседей хорошим урожаем — в материале.

Когда сажать ежевику весной

В большинстве регионов Украины оптимально сажать ежевику ранней весной, когда почва прогреется до 8–10°C — это даёт саженцам время прижиться до начала активного роста.

В южных областях можно сажать и осенью, но только если зима мягкая. Главное — не торопиться и ориентироваться на прогноз погоды, чтобы куст успел адаптироваться.

Правильная посадка ежевики весной

Самое главное для начала — выбрать правильный саженец. Ищи здоровое растение с сильными побегами высотой 30–40 см и корнями длиной минимум 15–20 см.

Контейнерные саженцы должны иметь плотный земляной ком, который не рассыпается.

Можно выбирать сорта ежевики, адаптированные именно к украинскому климату, например Торнфри или Лох Тей, которые хорошо переносят морозы и дают обильный урожай.

Где лучше сажать ежевику — на солнце или в тени

Самое главное — выбрать правильное место. Южная или юго-западная сторона участка будет идеальной, а вот низины и тень от деревьев лучше избегать.

Ветер также может нанести вред, поэтому забор или стена дома станут для неё отличной защитой.

Важно, чтобы до других растений или построек было не менее 1,5–2 метров — ежевике нужен простор, так как её корни разрастаются широко.

Что нужно положить в яму при посадке ежевики

Почва должна быть слабокислой или нейтральной, с pH 5,5–6,5, хорошо дренированной и плодородной.

Если земля тяжёлая или кислая, добавь песок, перегной, немного извести или древесной золы — ежевика будет благодарна.

Яму или траншею глубиной 40–50 см заполни смесью грунта, компоста и минеральных удобрений, например суперфосфата (50–60 г на куст), и дай почве отстояться 2–3 недели, чтобы удобрения не повредили корням.

Если почва тяжёлая — придётся добавить дренаж из битого кирпича или гальки, чтобы не было застоя воды.

Как правильно сажать ежевику весной

Расположит саженец так, чтобы корневая шейка была на 2–3 см ниже уровня земли, засыпь почвой и слегка утрамбуй, чтобы не было воздушных карманов.

Затем обильно полей 3–5 литрами воды и замульчируй приствольный круг соломой или опилками слоем 5–7 см.

После посадки обрежь побеги до 20–25 см, чтобы стимулировать развитие корневой системы. Если сорт плетистый, установи шпалеру.

Как ухаживать за ежевикой после посадки

Поливай куст раз в 5–7 дней, если нет дождей, по 3–4 литра на растение. В жаркие дни почву следует поддерживать слегка влажной, а молодые саженцы можно затенять агроволокном.

Спешить с подкормкой ежевики не стоит — удобрений, внесённых при посадке, хватит на первый сезон. Также стоит наблюдать за кустом: если побеги слабые или выглядят больными, лучше удалить их сразу, чтобы не тратить ресурсы растения.

