Когда сажать лук в апреле 2026: лучшие сроки, народные приметы и полезные советы

В начале апреля 2026 наступил холодный период, поэтому многие люди не смогли вовремя посадить лук. Из-за ночных заморозков почва долго оставалась холодной и непригодной для посадок.

Поэтому часть огородников до сих пор не посадила лук и сейчас ждёт более тёплой погоды, чтобы сделать это в самое подходящее время и не навредить урожаю.

Когда сажать лук в апреле 2026 и как определить правильное время по народным приметам — читай в материале.

Благоприятные дни для посадки лука в апреле 2026 в открытый грунт

В целом апрель является началом сезона высадки лука в открытый грунт. В это время можно сажать как лук-севок на репку, так и выращивать его на зелень.

Важно, чтобы почва прогрелась и не прогнозировались периоды с резким понижением температуры.

Благоприятные даты для посадки на зелень (перо) :

9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля

Лучшие дни для посадки на луковицу:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 27, 28 апреля

Когда сажать лук в апреле 2026 по народным приметам

Люди давно наблюдали за природой и замечали, когда лучше сажать растения. Они обращали внимание на развитие цветов, поведение животных и температуру земли.

Из этих наблюдений сформировался народный календарь посадок, который помогал определять, когда сажать лук и другие культуры весной.

По народным приметам, лук весной можно сажать, если:

зацвела мать-и-мачеха — можно сажать лук-севок;

когда начинают квакать лягушки — это знак, что почва уже достаточно прогрелась для посадок;

если в апреле тёплые ночи и нет заморозков — можно сажать лук;

когда берёза начинает плакать, то есть идёт сок — земля уже хорошо прогрета;

если появляется много насекомых и пчёл — почва достаточно тёплая;

если земля рыхлая и не прилипает к лопате — это хороший момент для посадок лука;

после нескольких тёплых дней без похолодания — лучшее время для посадки в открытый грунт.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!