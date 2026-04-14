Коли садити цибулю в квітні 2026: найкращі строки, народні прикмети і корисні підказки

На початку квітня 2026 настав холодний період, тому багато людей не змогли вчасно посадити цибулю. Через нічні заморозки земля довго залишалася холодною і непридатною для посадок.

Тому частина городників досі не садила цибулю і зараз чекає теплішої погоди, щоб зробити це у найкращий час і не нашкодити врожаю.

Сприятливі дні для посадки цибулі в квітні 2026 у відкритий ґрунт

Загалом квітень є початком сезону висаджування цибулі у відкритий ґрунт. У цей час можна садити як цибулю-сіянку на ріпку, так і вирощувати її на зелень.

Важливо, щоб ґрунт прогрівся і попереду не прогнозували періодів із різким зниженням температури.

Сприятливі дати для посадки на зелень (перо):

Найкращі дні для посадки на цибулину:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 27, 28 квітня

Коли садити цибулю в квітні 2026 за народними прикметами

Люди давно спостерігали за природою і помічали, коли краще садити рослини. Вони звертали увагу на розвиток квітів, поведінку тварин і температуру землі.

З цих спостережень утворився народний календар посадок, який допомагав вирішити, коли садити цибулю та інші культури навесні.

За народними прикметами, цибулю навесні можна садити, якщо:

зацвіла мати-й-мачуха — можна садити цибулю-сіянку

коли починають кумкати жаби, це знак, що ґрунт уже достатньо прогрівся для посадок;

якщо у квітні ночі теплі і немає заморозків — можна саджати цибулю;

коли береза починає плакати, тобто йде сік — земля вже добре прогріта для посадок;

якщо з’являється багато комах і бджіл — ґрунт достатньо теплий;

якщо земля пухка і не прилипає до лопати — це хороший момент для посадок цибулі;

після кількох теплих днів без похолодання — найкращий час, щоб саджати у відкритий ґрунт.

