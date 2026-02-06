Когда сеять лобелию на рассаду в 2026: благоприятные дни и секреты выращивания

Лобелия — нежный однолетний цветок, который любит тепло и свет. Ее рассада требует хорошего освещения и умеренной температуры, поэтому ее лучше сеять в конце зимы — начале весны.

Когда нужно сеять лобелию на рассаду в 2026 — читай советы опытных садоводов.

В каком месяце нужно сеять лобелию на рассаду 2026

В 2026 году опытные цветоводы советуют сеять лобелию в домашних условиях с начала февраля до середины марта.

Это оптимальное время, потому что рассада успевает окрепнуть до высадки в открытый грунт (в мае) или в цветочные контейнеры, а тепло и свет постепенно увеличиваются после зимы.

По лунному календарю работы по посадке рассады лучше проводить на растущую Луну, когда ее энергия способствует крепким всходам.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева рассады лобелии в феврале 2026 по Лунному календарю

Благоприятные периоды для посева семян цветов (включая лобелию) и работы с рассадой: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни в феврале: 16-19 — их лучше использовать для подготовки почвы.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева рассады лобелии в марте 2026 по Лунному календарю

Благоприятные дни для посева в марте 2026 года: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 31 число.

Неблагоприятные дни для посева: 18, 19, 20.

Как лучше сеять лобелию на рассаду

Для посева выбирают широкие низкие ящики или кассеты и легкий, хорошо дренированный грунт, его можно сделать, смешав компост с песком и перлитом.

Земля должна быть влажной, но не мокрой. Семена лобелии мелкие, поэтому их сеют поверхностно, не присыпают землей. А чтобы влага сохранялась долго, поверхность накрывают прозрачной пленкой или крышкой.

Всходы появляются при температуре около +20-24 градусов, и как только они появились, укрытие снимают.

Чтобы рассада лобелии не вытягивалась и оставалась крепкой, ей нужен яркий свет. Подсветка лампами будет большим плюсом.

Вовремя поливайте, но не переувлажняйте, чтобы не возникли грибковые заболевания на рассаде.

Как распикировать рассаду лобелии

Когда сеянцы подрастут, распикируйте их в отдельные стаканчики. Начинайте это делать, когда сеянцы образуют 2-3 настоящих листочка и немного окрепнут.

Из-за того, что растения очень мелкие и растут густым ковриком, их не рассаживают по одному, а переносят небольшими пучками по 5-10 сеянцев.

Перед пересадкой в грунт рассаду лобелии хорошо увлажняют, чтобы корешки легче отделялись и меньше травмировались.

С помощью зубочистки или маленькой ложечки осторожно поддевают небольшой кусочек с несколькими растениями и переносят в подготовленные стаканчики с легким влажным субстратом.

В новой емкости делают небольшое углубление, устанавливают пучок и слегка прижимают землю вокруг.

После пикировки рассаду аккуратно поливают и ставят в светлое место без прямого солнца на несколько дней, чтобы растения легче прижились.

Через неделю лобелия начнет активно куститься, а чтобы получить еще более пышные кустики, верхушки можно слегка прищипнуть.

Как закалить рассаду лобелии

Закаливать лобелию начинают примерно за 10-14 дней до высадки в открытый грунт или балконные кашпо.

Сначала выносят растения на застекленный балкон или открывают окно на 30-40 минут, избегая сквозняков. Температура воздуха должна быть не ниже +10…+12 °C.

Каждый день увеличивают время пребывания на свежем воздухе на 1–2 часа. Через несколько дней можно выставлять рассаду на улицу в затененное место, защищенное от ветра.

За 2-3 дня до высадки в открытый грунт, если нет угрозы заморозков, растения можно оставлять на открытом воздухе на целый день.

Правильно закаленная лобелия имеет крепкие стебли, насыщенный зеленый цвет и хорошо переносит пересадку, быстро идет в рост на клумбе или в кашпо.

