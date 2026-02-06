Коли сіяти лобелію на розсаду в 2026 році: сприятливі дні та секрети вирощування

Лобелія — ніжна однорічна квітка, яка любить тепло та світло. Її розсада потребує хорошого освітлення і помірної температури, тому її краще сіяти наприкінці зими-початку весни.

Коли потрібно сіяти лобелію на розсаду в 2026 — читай поради досвідчених садівників.

В якому місяці потрібно сіяти лобелію на розсаду 2026

У 2026 році досвідчені квітникарі радять сіяти лобелію в домашніх умовах з початку лютого до середини березня.

Це оптимальний час, бо розсада встигає зміцніти до висадки на відкритий ґрунт (у травні) або у квіткові контейнери, а тепло та світло ще поступово зростають після зими.

За місячним календарем роботи садити розсаду краще на зростаючий Місяць, коли його енергія сприяє сильним сходам.

Сприятливі та несприятливі дні для посіву розсади лобелії у лютому 2026 за Місячним календарем

Сприятливі періоди для посіву насіння квітів (включно з лобелією) та роботи з розсадою: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Несприятливі дні у лютому: 16-19 — їх краще використати для підготовки ґрунту.

Сприятливі та несприятливі дні для посіву розсади лобелії у березні 2026 за Місячним календарем

Сприятливі дні для посіву у березні 2026 року : 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 31 число.

Як краще сіяти лобелію на розсаду

Для посіву вибирають широкі низькі ящики або касети і легкий, добре дренований ґрунт, його можна зробити, змішавши компост із піском та перлітом.

Земля має бути вологою, але не мокрою. Насіння лобелії дрібне, тому його сіють поверхнево, не присипають землею. А щоб вологість трималась довго, поверхню накривають прозорою плівкою або кришкою.

Сходи з’являються при температурі близько +20-24 градусів, і як тільки вони показилися, укриття знімають.

Щоб розсада лобелії не витягувалася і залишалася міцною, їй потрібне яскраве світло. Підсвічування лампами буде великим плюсом.

Вчасно поливайте, але не перезволожуйте, щоб не виникло грибних захворювань на розсаді.

Як розпікірувати розсаду лобелії

Коли сіянці підростуть, розпікіруйте їх у окремі стаканчики. Починайте це робити, коли сіянці утворять 2-3 справжні листочки і трохи зміцніють.

Через те, що рослинки дуже дрібні й ростуть густими килимком, їх не розсаджують по одній, а переносять невеликими пучками по 5-10 сіянців.

Перед пересадкою в ґрунт розсаду лобелії добре зволожують, щоб корінці легше відділялися і менше травмувалися.

За допомогою зубочистки або маленької ложечки обережно підчіплюють невеликий шматочок із кількома рослинками та переносять у підготовлені стаканчики з легким вологим субстратом.

У новій місткості роблять невелике заглиблення, встановлюють пучок і злегка притискають землю навколо.

Після пікірування розсаду акуратно поливають і ставлять у світле місце без прямого сонця на кілька днів, щоб рослини легше прижилися.

Через тиждень лобелія почне активно кущитися, а щоб отримати ще пишніші кущики, верхівки можна легенько прищипнути.

Як загартувати розсаду лобелії

Загартовувати лобелію починають приблизно за 10-14 днів до висадки у відкритий ґрунт або балконні кашпо.

Спочатку виносять рослини на засклений балкон або відчиняють вікно на 30-40 хвилин, уникаючи протягів. Температура повітря має бути не нижчою за +10…+12 °C.

Щодня збільшують час перебування на свіжому повітрі на 1–-2 години. Через кілька днів можна виставляти розсаду надвір у затінене місце, захищене від вітру.

За 2-3 дні до того, як посадити у відкритий ґрунт, якщо немає загрози заморозків, рослини можна залишати на відкритому повітрі на цілий день.

Правильно загартована лобелія має міцні стебла, насичений зелений колір і добре переносить пересадку, швидко йде в ріст на клумбі чи в кашпо.

