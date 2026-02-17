Когда сеять сальвию на рассаду в 2026 году: идеальные сроки, чтобы цветы зацвели раньше

Сальвия — одно из тех неприхотливых и в то же время ярких растений, которые щедро отблагодарят, если позаботишься о них с самого начала.

Когда лучше сеять сальвию на рассаду и как именно это сделать правильно — читай в материале.

Когда сеять сальвию на рассаду 2026

Если хочешь, чтобы цветы зацвели рано и обильно, лучше всего посеять их на рассаду за 10–12 недель до последних весенних заморозков. В Украине это период февраля–марта.

Лучше всего это делать во время растущей Луны. В феврале это период с 18 по 28, в марте — с 21 по 30 число.

Сначала семена можно проверить на качество: залить тёплой водой и оставить на полтора часа. То, что всплывёт, можно смело выбросить — оно пустое. А вот зёрнышки, которые опустились на дно, хорошие для посева.

Затем их стоит обеззаразить — завернуть в марлю и на 15–20 минут опустить в слабый раствор марганцовки, а после промыть чистой водой.

Перед посевом семена нужно подсушить на бумаге, но не на батарее, чтобы не испортить их.

Читать по теме Посевной календарь на 2026 год: благоприятные дни для посадки овощей, цветов, деревьев Лунный посевной календарь на 2026 год — сажай в благоприятные дни, чтобі получить щедрый урожай.

Как сеять сальвию на рассаду 2026

Семена у сальвии мелкие, поэтому их не нужно заглублять — достаточно слегка вдавить в увлажнённую почву для рассады.

Земля должна быть постоянно слегка увлажнённой, а температура — около 20–22 °C. Если такие условия созданы, первые всходы появятся примерно через две–три недели.

Тогда лучше поставить рассаду на солнечный подоконник или досвечивать лампами около 16 часов в сутки. Но обязательно оставлять часы ночной темноты для отдыха.

Подкармливать рассаду сальвии часто не нужно — примерно через три–четыре недели можно полить слабым раствором удобрения для цветов.

Когда появятся две пары настоящих листочков, её лучше пересадить в более крупные горшки, чтобы корни развивались свободно.

Перед высадкой в сад рассаду сальвии лучше закалить. Для этого понемногу приучать к свежему воздуху: сначала выносить на час в затенённое и защищённое от ветра место. И постепенно каждый день увеличивать время, проведённое на улице.

Если обещают заморозки — растения лучше занести обратно в тепло. Такая подготовка рассады поможет тебе пересадить растения на клумбы без лишнего для них стресса.

Если же не хочешь возиться с рассадой, сальвию можно сеять прямо в грунт — но только после того, как минует угроза заморозков.

Для этого выбери солнечное место с хорошо дренированной почвой. Перед посевом её лучше обогатить компостом.

Семена высевай негусто, присыпь тонким слоем земли и поливай до появления всходов.

Когда сеянцы подрастут до нескольких сантиметров, их стоит проредить — сальвия любит свободу.

Читай также, когда сеять лобелию на рассаду в 2026 году — благоприятные дни и секреты выращивания.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!