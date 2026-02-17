Коли сіяти сальвію на розсаду у 2026 році: ідеальні строки, щоб квіти зацвіли раніше

Сальвія — одна з тих невибагливих і водночас яскравих рослин, які щедро віддячать, якщо потурбуєшся про них від початку.

Коли краще сіяти сальвію на розсаду і як саме це зробити правильно — читай у матеріалі.

Коли сіяти сальвію на розсаду 2026

Якщо хочеш, щоб квіти зацвіли рано і рясно, найкраще посіяти їх на розсаду за 10-12 тижнів до останніх весняних заморозків. В Україні це період лютого-березня.

Найкраще це робити під час Місяця, що росте. В лютому це період з 18 по 28, у березні – з 21 по 30 число.

Спершу насіння можна перевірити на якість: залити теплою водою й залишити на півтори години. Те, що спливе, можна сміливо відкинути — воно порожнє. А от зернятка, що опустилися на дно, хороші для посіву.

Потім їх варто знезаразити — загорнути у марлю й на 15–20 хвилин опустити у слабкий розчин марганцівки, а після промити чистою водою.

Перед висіванням насіння потрібно підсушити на папері, але не на батареї, щоб не зіпсувати його.

Як сіяти сальвію на розсаду 2026

Насіння у сальвії дрібне, тому його не потрібно заглиблювати — достатньо ледь втиснути в зволожений ґрунт для розсади.

Земля має бути постійно злегка зволоженою, а температура — близько 20-22 °C. Якщо такі умови створені, перші сходи з’являться приблизно через два-три тижні.

Тоді краще поставити розсаду на сонячне підвіконня або досвічувати лампами близько 16 годин на добу. Але неодмінно лишати години нічної темряви для відпочинку.

Підживлювати розсаду сальвії часто не потрібно — приблизно через три-чотири тижні можна полити слабким розчином добрива для квітів.

Коли з’являться дві пари справжніх листочків, її краще пересадити в більші горщики, щоб коріння розвивалося вільно.

Перед висаджуванням у сад розсаду сальвії краще загартувати. Для цього потроху привчати до свіжого повітря: спочатку виносити на годинку у затінене й захищене від вітру місце. І поступового щодня збільшувати час, проведений надворі.

Якщо обіцяють заморозки — рослини краще занести назад у тепло. Така підготовка розсади допоможе тобі пересадити рослини на клумби без зайвого для них стресу.

Якщо ж не хочеш возитися з розсадою, сальвію можна сіяти просто в ґрунт — але тільки після того, як мине загроза заморозків.

Для цього вибери сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Перед посівом його краще збагатити компостом.

Насіння висівай негусто, присип тонким шаром землі, і поливай до появи сходів.

Коли сіянці підростуть до кількох сантиметрів, їх варто прорідити— сальвія любить свободу.

