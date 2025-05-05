Когда сеять сельдерей на рассаду в 2025 году: все хитрости щедрого урожая

Без сельдерея не представить настоящий украинский борщ, а свежие салаты с ним — непременное лакомство в рационе желающих худеть вкусно. Как вырастить этот очень полезный ароматный овощ на корнеплод и зелень — читай в материале.

Когда сеять сельдерей на рассаду в 2025 году

Обычно вопрос высадки сельдерея на рассаду возникает уже в середине зимы, ведь вегетационный период у нее крайне длинный — до полугода. Его протяженность изменяется в зависимости от вида. В целом, огородники знают, что существует три вида сельдерея:

корневой;

черешковый, стеблевой;

листовой на зелень.

Сорта корневого сельдерея созревают через 150-200 дней, черешковый будет готов немного раньше — через 100-140 дней, а листовой — через 100 дней.

Корневой сельдерей, который дольше всего достигает спелости, высевают самым первым, начиная с середины января до середины февраля.

Черешковый сельдерей на рассаду в домашних условиях нужно сажать во второй половине февраля, в южных регионах — в начале февраля.

Листовой сельдерей можно сеять на рассаду даже в марте, или сразу в грунт — в начале апреля.

Когда сеять семена сельдерея по лунному календарю в 2025 году — благоприятные даты

10-12, 16-17, 21-22 января (корневой);

9-10, 14-15, 22-23 февраля (корневой, черешковый);

4-5, 9-10, 19-20 марта (корневой, черешковый, листовой).

Как правильно посеять семена сельдерея на рассаду

Нужно ли замачивать семена сельдерея перед посадкой

Чтобы рассада получилась крепкой, и взошла обильно, соблюдай несколько простых правил, которые базируются на особенностях данного растения. Например, известно ли тебе, что ее семена, как и семена моркови, покрыты плотным слоем эфирного масла. Оно защищает от неблагоприятных условий, но сильно тормозит процесс прорастания.

Опытные огородники промывают семена горячей водой, а затем на двое суток замачивают в воде.

Таким образом, можно растворить на них лишний при посадке слой эфирного масла. Но и здесь есть нюанс: нельзя оставлять высыхать семена после замачивания дольше двух часов, далее они будут быстро терять способность всходить.

Но просушить семена придется, ведь так их проще и удобнее сажать.

Как выбрать емкости и землю для рассады сельдерея

Возьми широкие, но невысокие емкости, в которых почва не закиснет при переувлажнении. Высота емкостей не должна превышать 12-15 см.

На дно положи дренаж, это могут быть фрагменты пенопласта, перлит или вермикулит.

Используй для посадки смесь торфа, перегноя, дерновой земли, или другой вариант: смесь биогумуса и песка в равных долях.

Можно взять и покупную почву, к которой хорошо бы добавить золы — это поможет предотвратить развитие грибковых болезней, например черной ножки.

Как посеять семена сельдерея, чтобы быстро взошел

засыпь грунтом горшок так, чтобы до верха оставалось 2 см;

пролей землю теплой водой или опрыскивай из пульверизатора;

с помощью зубочисток равномерно распредели по поверхности семена и присыпь слоем грунта толщиной 0,5 см;

сверху припудри золой и уже не поливай;

закрой емкости полиэтиленовыми пакетами и завяжи, чтобы сохранить влажность и создать тепличные условия;

поставь около батареи или в другом теплом месте, температура должна быть не ниже +25 градусов, время от времени увлажняй землю.

Как быстро всходят семена сельдерея

Всходы должна появиться через 1,5-2 недели, а в целом сельдерей может всходить и до месяца.

С появлением первых всходов поставь емкости в прохладное место (16 градусов), иначе рассада начнет сильно вытягиваться. Дополнительно подсвечивай фито-лампами, рассаде сельдерея нужно 12-14 часов света в сутки.

Расстояние от ламп до рассады выдержи правильно: не больше 10-15 см, иначе ростки будут вытягиваться.

Поливай емкости со всходами только по краю, не касаясь самих побегов.

Нужно ли пикировать сельдерей

Всходы сельдерея следует пикировать, лучше всего это сделать через 30-40 дней, когда появятся два основных листа.

Для пересадки можно использовать 50-граммовые стаканчики. Кстати, черешковый сельдерей можно сразу выращивать в мини-контейнерах, на расстоянии около 3-4 см друг от друга.

И не забывай подкармливать распикированную рассаду!

Особенно чувствителен к подкормке удобрениями с микроэлементами черешковый сельдерей, подкармливать его нужно еженедельно.

В открытую почву рассаду сельдерея высаживай в конце апреля — начале мая. И пусть урожай нового года порадует!

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