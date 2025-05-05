Коли сіяти селеру на розсаду у 2025: усі хитрощі щедрого врожаю

Без селери не уявити справжній український борщ, а свіжі салати із нею — неодмінні ласощі в раціоні тих, хто бажає худнути смачно. Як виростити цей дуже корисний духмяний овоч на коренеплід та зелень — читай у матеріалі.

Коли сіяти селеру на розсаду у 2025 році

Зазвичай питання висадки селери на розсаду виникає вже в середині зими, адже вегетаційний період у неї вкрай довгий — до півроку. Його протяжність змінюється залежно від виду. Загалом, городники знають, що її існує три види селери:

коренева;

черешкова, стеблова;

листова на зелень.

Сорти кореневої селери дозрівають через 150-200 днів, черешкова буде готова трохи раніше — через 100-140 днів, а листова — через 100 днів.

Кореневу селеру , яка найдовше досягає стиглості, висівають найпершою, починаючи з середини січня до середини лютого.

, яка найдовше досягає стиглості, висівають найпершою, починаючи з середини січня до середини лютого. Черешкову селеру на розсаду в домашніх умовах потрібно садити у другій половині лютого, у південних регіонах — на початку лютого.

на розсаду в домашніх умовах потрібно садити у другій половині лютого, у південних регіонах — на початку лютого. Листову селеру можна сіяти на розсаду навіть у березні, або одразу в ґрунт — на початку квітня.

Коли сіяти насіння селери за місячним календарем у 2025 — сприятливі дати

10–12, 16–17, 21–22 січня (коренева);

9–10, 14–15, 22–23 лютого (коренева, черешкова);

4–5, 9–10, 19–20 березня (коренева, черешкова, листова).

Як правильно посіяти насіння селери на розсаду

Чи потрібно замочувати насіння селери перед посадкою

Аби розсада вийшла міцною, і зійшла рясно, дотримуйся кількох простих правил, які базуються на особливостях даної рослини. Приміром, чи відомо тобі, що її насіння, як і насіння моркви, вкрите щільним шаром ефірної олії. Вона захищає від несприятливих умов, проте сильно гальмує процес проростання.

Досвідчені городники промивають насіння гарячою водою, а потім на дві доби замочують у воді.

У такий спосіб можна розчинити на ньому зайвий при посадці шар ефірної олії. Але й тут є нюанс: не можна лишати висихати насіння після замочування довше, ніж дві години, далі воно швидко втрачатиме здатність сходити.

Але просушити насіння доведеться, адже так його простіше та зручніше саджати.

Як вибрати місткості та землю для розсади селери

Візьми широкі, але невисокі місткості, у яких ґрунт не закисне у разі перезволоження. Висота місткостей не має перевищувати 12-15 см.

На дно поклади дренаж, це можуть бути фрагменти пінопласту, перліт або вермикуліт.

Використовуй для посадки суміш торфу, перегною, дернової землі та коров’яку, або інший варіант: суміш біогумусу та піску у рівних долях.

Можна взяти й покупний ґрунт, до якого добре додати золи — це допоможе запобігти розвитку грибкових хвороб, приміром, чорної ніжки.

Як посіяти насіння селери, аби швидко зійшла

засип ґрунтом горщик так, щоб до верху залишалося 2 см;

пролий землю теплою водою або обприскай з пульверизатора;

за допомогою зубочисток рівномірно розподіли по поверхні насіння та присип шаром ґрунту завтовшки 0,5 см;

зверху припудри золою і вже не поливай;

закрий місткості поліетиленовими пакетами та зав’яжи, щоб зберегти вологість та створити тепличні умови;

постав біля батареї або в іншому теплому місці, температура має бути не нижчою +25 градусів, час від часу зволожуй землю.

Як швидко сходить насіння селери

Сходи мають з’явитися через 1,5–2 тижні, а загалом селера може сходити й до місяця.

З появою перших сходів постав місткості у прохолодне місце (16 градусів), інакше розсада почне сильно витягуватись. Додатково підсвічуй фітолампами, розсаді селери потрібно 12-14 годин світла на добу.

Відстань від ламп до сходів витримай правильно: не більше 10-15 см, інакше паростки витягуватимуться.

Поливай посудину зі сходами тільки по краю, не торкаючись самих паростків.

Чи потрібно пікірувати селеру

Сходи селери варто пікірувати, найкраще це зробити через 30-40 днів, коли з’являться два основних листки.

Для пересадки можеш використовувати 50-грамові стаканчики. До речі, черешкову селеру можна одразу вирощувати у міні-контейнерах, на відстані близько 3-4 см одна від одної.

І не забувай підживлювати розпікіровану розсаду!

Особливо чутлива до підгодівлі добривами з мікроелементами черешкова селера, підгодовувати її потрібно щотижня.

У відкритий ґрунт розсаду селери висаджуй наприкінці квітня — початку травня. І нехай врожай нового року порадує!

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