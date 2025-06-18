Можно ли сеять морковь в июне: какие сорта выбрать и как получить щедрый урожай

Если есть свободный участок, можно ли в июне сеять на нем морковь? Опытные огородники считают, что июнь — это не поздно, а иногда даже и оптимальное время для таких посадок.

Следует только немного подстроиться под ритм лета и правильно выбрать сорта. О тонкостях процесса – в материале.

Можно ли сеять морковь в июне

Огородники привыкли к весеннему посеву, а почему бы не попробовать и альтернативный вариант? Можно ли сеять морковь в июне? Оказывается, да, и летний сев имеет свои преимущества: почва уже хорошо прогрета, а земля еще влажная.

К тому же, морковь, посеянная в июне, значительно реже поражается вредителями, например морковной мухой, потому что ее активный период уже прошел. Поэтому никаких препятствий и масса преимуществ.

Какой сорт моркови сеять в июне

Сеять в июне следует раннеспелые и среднеспелые сорта моркови. Они имеют короткий период вегетации — от семидесяти до ста дней, поэтому корнеплоды точно успеют сформироваться до осенних холодов.

Идеальные варианты, чтобы посеять морковь в июне: сорта Амстердамская, Тушон, Нантская, Шантане Роял, Каротель.

Перед посевом следует хорошо подготовить почву. Морковь любит рыхлые, плодородные суглинки или супесчаные почвы.

Если перед посадкой семян внести свежий перегной или навоз — корнеплоды получатся рогатыми, так что делать так не стоит. Земля должна быть умеренно, а не слишком влажной.

Семена моркови очень мелкие, и они долго прорастают. Чтобы ускорить процесс, их можно предварительно замочить в теплой воде на один-два дня, а затем хорошо просушить.

Сеять можно, смешав семена с песком в пропорции 1:5 – так легче равномерно высевать морковь в рядки.

Как ухаживать за посеянной в июне морковью

В июне обычно жарко, поэтому самое главное — не дать пересохнуть грядке. Морковь следует поливать регулярно, особенно, когда начнет подрастать. Но и чрезмерная влага опасна, ведь корнеплоды могут начать гнить. Лучше поливать редко, но обильно, на глубину не менее 15 см.

После появления первых всходов следует проредить посевы, оставлять между растениями по 2-3 см, а впоследствии — до 5 см. Так у каждого корнеплода будет место для развития.

Не забываем также разрыхлять междурядья. Так мы улучшаем доступ воздуха к корням и не даем расти сорнякам.

При необходимости можно подкормить морковь минеральными удобрениями, например, калийно-фосфорными — они улучшают вкус, делают морковь более сладкой.

Итак, на вопрос: можно ли сеять морковь в июне, говорим: да! Июньская морковь может оказаться даже более сочной, сладкой и лучше сохраняется. Главное — вовремя, до прихода холодов, собрать урожай и не передержать морковь в земле, чтобы не одеревенела.

Узнай также, можно ли пересаживать морковь, которую вырываешь из грядки во время прореживания — все за и против такого способа.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.