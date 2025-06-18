Можно ли сеять морковь в июне: какие сорта выбрать и как получить щедрый урожай

Фото Pexels Если есть свободный участок, можно ли в июне сеять на нем морковь? Опытные огородники считают, что июнь — это не поздно, а иногда даже и оптимальное время для таких посадок. Следует только немного подстроиться под ритм лета и правильно выбрать сорта. О тонкостях процесса – в материале. Можно ли сеять морковь в июне Огородники привыкли к весеннему посеву, а почему бы не попробовать и альтернативный вариант? Можно ли сеять морковь в июне? Оказывается, да, и летний сев имеет свои преимущества: почва уже хорошо прогрета, а земля еще влажная.К тому же, морковь, посеянная в июне, значительно реже поражается вредителями, например морковной мухой, потому что ее активный период уже прошел. Поэтому никаких препятствий и масса преимуществ. Читать по теме Как сеять морковь, чтобы не прорывать: хитрости, которые избавят от лишней прополки Все хитрости, как негусто посеять мелкие семена моркови, а потом не прорывать ее — читай в нашем материале Какой сорт моркови сеять в июне Сеять в июне следует раннеспелые и среднеспелые сорта моркови. Они имеют короткий период вегетации — от семидесяти до ста дней, поэтому корнеплоды точно успеют сформироваться до осенних холодов. Идеальные варианты, чтобы посеять морковь в июне: сорта Амстердамская, Тушон, Нантская, Шантане Роял, Каротель. Перед посевом следует хорошо подготовить почву. Морковь любит рыхлые, плодородные суглинки или супесчаные почвы. Если перед посадкой семян внести свежий перегной или навоз — корнеплоды получатся рогатыми, так что делать так не стоит. Земля должна быть умеренно, а не слишком влажной. Семена моркови очень мелкие, и они долго прорастают. Чтобы ускорить процесс, их можно предварительно замочить в теплой воде на один-два дня, а затем хорошо просушить. Сеять можно, смешав семена с песком в пропорции 1:5 – так легче равномерно высевать морковь в рядки. Pexels Как ухаживать за посеянной в июне морковью В июне обычно жарко, поэтому самое главное — не дать пересохнуть грядке. Морковь следует поливать регулярно, особенно, когда начнет подрастать. Но и чрезмерная влага опасна, ведь корнеплоды могут начать гнить. Лучше поливать редко, но обильно, на глубину не менее 15 см. После появления первых всходов следует проредить посевы, оставлять между растениями по 2-3 см, а впоследствии — до 5 см. Так у каждого корнеплода будет место для развития. Не забываем также разрыхлять междурядья. Так мы улучшаем доступ воздуха к корням и не даем расти сорнякам. При необходимости можно подкормить морковь минеральными удобрениями, например, калийно-фосфорными — они улучшают вкус, делают морковь более сладкой. Итак, на вопрос: можно ли сеять морковь в июне, говорим: да! Июньская морковь может оказаться даже более сочной, сладкой и лучше сохраняется. Главное — вовремя, до прихода холодов, собрать урожай и не передержать морковь в земле, чтобы не одеревенела. Узнай также, можно ли пересаживать морковь, которую вырываешь из грядки во время прореживания — все за и против такого способа. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter