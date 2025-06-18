Чи можна сіяти моркву у червні: які сорти обрати і як отримати щедрий врожай

Якщо є вільна ділянка, чи можна у червні сіяти на ній моркву? Досвідчені городники вважають, що червень — це не запізно, а іноді навіть й оптимальний час для таких посадок.

Варто тільки трохи підлаштуватися під ритм літа і правильно обрати сорти. Про тонкощі процесу — у матеріалі.

Чи можна сіяти моркву в червні

Городники звикли до весняного посіву, та чому б не спробувати й альтернативний варіант? Чи можна сіяти моркву у червні? Виявляється, так, і літня сівба має свої переваги: ґрунт вже добре прогрітий, а земля ще волога.

До того ж морква, посіяна в червні, значно рідше уражується шкідниками, приміром, морквяною мухою, бо її активний період вже минув. Тож жодних перешкод, і купа переваг.

Який сорт моркви сіяти у червні

Сіяти в червні варто ранньостиглі та середньостиглі сорти моркви. Вони мають короткий період вегетації — від сімдесяти до ста днів, тож коренеплоди точно встигнуть сформуватись до осінніх холодів.

Ідеальні варіанти, щоб посіяти моркву у червні: сорти Амстердамська, Тушон, Нантська, Шантане Роял, Каротель.

Перед посівом слід добре підготувати ґрунт. Морква полюбляє пухкі, родючі суглинки чи супіщані ґрунти.

Якщо перед посадкою насіння внести свіжий перегній або гній — коренеплоди вийдуть рогатими, тож робити так не варто. Земля має бути помірно, а не надто вологою.

Насіння моркви дуже дрібне, і воно довго проростає. Щоб прискорити процес, його можна попередньо замочити у теплій воді на один-два дні, а потім добре просушити.

Сіяти можна, змішавши насіння з піском у пропорції 1:5 — так легше рівномірно висівати моркву в рядки.

Як доглядати посіяну в червні моркву

У червні зазвичай спекотно, тому найголовніше — не дати пересохнути грядці. Моркву слід поливати регулярно, особливо коли почне підростати. Але й надмірна волога небезпечна, адже коренеплоди можуть почати гнити. Краще поливати рідко, але рясно, на глибину не менше 15 см.

Після появи перших сходів варто прорідити посіви, залишати між рослинами по 2-3 см, а згодом — до 5 см. Так у кожного коренеплоду буде місце для розвитку.

Не забуваймо також розпушувати міжряддя. Так ми покращуємо доступ повітря до коренів і не даємо рости бур’янам.

За потреби можна підживити моркву мінеральними добривами, приміром, калійно-фосфорними — вони покращують смак і роблять моркву солодшою.

Отже, на питання: чи можна сіяти моркву у червні, говоримо: так! Червнева морква може виявляється навіть соковитішою, солодшою і краще зберігатиметься. Головне — вчасно, до приходу холодів, зібрати врожай і не перетримати її в землі, щоб не здерев’яніла.

Дізнайся також, чи можна пересаджувати моркву, яку вириваєш з грядки під час проріджування — усі за та проти такого способу.

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