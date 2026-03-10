Обрезка роз весной: как позаботиться о разных сортах цветов

Роза — цветок изящный и безупречный. Царица цветов, символ страсти и влюбленности, священный цветок Афродиты и богини рассвета Авроры. Чуть ли не каждая хозяйка мечтает о саде роз. Но чтобы этот цветок радовал взгляд, нужно усердно поработать над его комфортом.

Весенняя обрезка роз — обязательный важнейший этап, от которого зависит, как щедро королевы сада будут закладывать бутоны и с какой интенсивностью цвести. Когда и как правильно проводить весеннюю обрезку роз — читай в нашем материале.

Обрезка роз весной

Календарное время: март-апрель.

Когда весна вступает в свои права и почки набухают, но еще не начинают расти — самое время проводить обрезку.

Чем обрезать розы

Рабочие инструменты: секатор, ножницы.

Их нужно продезинфицировать в крепком растворе марганцовки.

Как обрезать розу весной

Нужно знать особенности обрезки разных сортов роз: кустовых, штамбовых, плетистых, бордюрных, почвопокровных.

Для обрезки роз подходит любой ясный солнечный день. Желательно выбрать время, когда прогноз погоды не предвещает дождя.

Сначала делаем санитарную обрезку кустов — удаляем сухие, слабые и поврежденные ветки. Затем переходим к формообразующей обрезке. Срез проводим под углом 45°, захватывая на 5-7 мм выше уровня почки. Обращаем внимание на срез. Если он чистый и белый — все хорошо. Если покрыт бурыми пятнами — срезаем ниже, пока не убедимся, что сердцевина среза чистая и здоровая. Больная ветвь все равно не даст крепкого побега, а только отнимет жизненные силы.

Обрезка кустовых и штамбовых роз

Верхняя почка должна “смотреть” наружу, иначе побег начнет расти внутрь кроны. Срез должен быть направлен вниз — открытые срезы выглядят не очень эстетично. В результате у розы после обрезки должно остаться несколько сильных побегов, укороченных до 3-5 почек.

При умеренной обрезке роза формирует боковые побеги, что делает куст более объемным. При этом молодые ветки будут тоньше, а цветы — мельче. При интенсивной обрезке идет формирование сильных побегов, что дает более пышное цветение.

Обрезка плетистых роз — видео

Обрезка бордюрных и почвопокровных роз

Это самая устойчивая к условиям выращивания, неприхотливая и поэтому популярная в ландшафтном дизайне группа. Почвопокровные розы — выносливые, быстрорастущие, обильно цветущие кусты.

Обрезку сортов со стелющейся невысокой кроной проводят весной, удаляя старые и больные побеги, можно убрать те, которые слишком сгущают куст.

Обрезка высших сортов с длинными дугообразными побегами проводится, придавая кусту желаемую форму, например, шаровидную. Для этого убирают ветви старше четырех лет и прореживают крону при необходимости.

Большинство современных почвопокровных сортов хорошо цветет практически без формообразующей обрезки, только с санитарной и омолаживающей, поэтому достаточно в течение лета удалять отцветшие соцветия.

Обрезка роз весной — советы в видео

Ухаживать за розами не так сложно, как кажется поначалу. Следуй рекомендациям специалистов и ты научишься получать роскошное цветение королевы цветов.

Для любителей тюльпанов — когда зацветут тюльпаны в Украине.

