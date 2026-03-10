Обрізка троянд навесні: як подбати про різні сорти квітів

Троянда — квітка витончена та бездоганна. Цариця квітів, символ палкості та закоханості, священна квітка Афродіти та богині світанку Аврори. Чи не кожна господиня мріє про трояндовий сад. Але щоб ця квітка радувала погляд, потрібно старанно попрацювати над її комфортом.

Весняна обрізка троянд — обов’язковий найважливіший етап, від якого залежить, як щедро королеви саду будуть закладати бутони та з якою інтенсивністю цвісти. Коли і як правильно проводити весняне обрізання троянд — читай у нашому матеріалі.

Обрізка троянд навесні

Календарний час: березень-квітень.

Коли весна вступає у свої права та бруньки набухають, але ще не починають рости — саме час проводити обрізання.

Чим обрізати троянди

Робочі інструменти: секатор, ножиці.

Їх необхідно продезінфікувати в міцному розчині марганцівки.

Як обрізати троянду навесні

Потрібно знати особливості обрізки різних сортів троянд: кущових, штамбових, плетистих, бордюрних, ґрунтопокривних.

Для обрізки троянд підходить будь-який ясний сонячний день. Бажано вибрати такий час, коли прогноз погоди не віщує дощу.

Спочатку робимо санітарну обрізку кущів — видаляємо сухі, слабкі та пошкоджені гілки. Потім переходимо до формотворчої обрізки. Зріз робимо під кутом 45°, захоплюючи на 5-7 мм вище рівня бруньки. Звертаємо увагу на зріз. Якщо він чистий і білий — все добре. Якщо покритий бурими плямами — зрізаємо нижче, поки не переконаємося, що серцевина зрізу чиста і здорова. Хвора гілка все одно не дасть міцного пагона, а лише відніме життєві сили.

Обрізка кущових і штамбових троянд

Верхня брунька повинна “дивитися” назовні, інакше пагін почне рости всередину крони. Зріз повинен бути спрямований донизу — відкриті зрізи мають не дуже естетичний вигляд. В результаті у троянди після обрізки має залишитися кілька сильних пагонів, укорочених до 3-5 бруньок.

За помірної обрізки троянда формує бічні пагони, що робить кущ більш об’ємним. При цьому молоді гілки будуть тоншими, а квіти — дрібнішими. За інтенсивної обрізки йде формування сильних пагонів, що дає більш пишне цвітіння.

Обрізка плетистих троянд — відео

Обрізка бордюрних та ґрунтопокривних троянд

Це найстійкіша до умов вирощування, невибаглива і тому популярна у ландшафтному дизайні група. Ґрунтопокривні троянди — витривалі, швидкорослі, рясно квітучі кущі.

Обрізання сортів з невисокою кроною, що стелиться, проводять навесні, видаляючи старі й хворі пагони, можна прибрати ті, які занадто загущують кущ.

Обрізка вищих сортів із довгими дугоподібними пагонами проводиться надаючи кущу бажаної форми, наприклад, кулясту. Для цього забирають гілки старше чотирьох років та проріджують крону при необхідності.

Більшість сучасних ґрунтопокривних сортів добре квітне практично без формотворчої обрізки, тільки з санітарною та омолоджувальною, тож достатньо протягом літа видаляти відцвілі суцвіття.

Обрізка троянд навесні — поради у відео

Доглядати за трояндами не так складно, як здається спочатку. Дотримуйся рекомендацій фахівців, і ти навчишся отримувати розкішне цвітіння королеви квітів.

Для любителів тюльпанів — коли зацвітуть тюльпани в Україні.

