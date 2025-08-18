Опасна ли цикада для человека, животных и растений — главные мифы о насекомом

Потепление планетарного масштаба ежегодно делает климат Украины хоть на градус или на его долю теплее, а это провоцирует появление довольно экзотических южных насекомых и других природных созданий.

Цикады, которые своими нашествиями накрывают тропические страны, все чаще встречаются и в Украине. Так что такое цикада и опасна ли она для человека — разбираемся в материале.

Опасна ли цикада для человека

Цикады — это насекомые длиной в два-три сантиметра (изредка до 7-20 см) из семейства Cicadidae, которых узнают по характерному пению.

В Украине громкие концерты цикад чаще всего услышишь в южных и центральных регионах.

Для человека цикады полностью безопасны. Они не кусаются и не переносят болезней, как, например, некоторые виды комаров.

В ночное время, когда самцы активно поют для привлечения партнерш, их стрекотание может быть довольно громким — и это единственное прямое неудобство, которое, согласись, можно стерпеть.

Хотя, например, в Америке случаются периоды, когда одновременно стрекочут миллионы цикад, и это похоже на почти оглушительный хор.

Громкость стрекотания в такие моменты может достигать 120 децибелов — это можно сравнить с ревом мотоцикла.

А вот для животных и птиц цикады вообще могут быть лакомыми кусочками: они богаты белками и другими питательными веществами, хотя их хитиновый покров достаточно тяжел для переваривания.

Опасна ли цикада для растений

Другое дело — беззащитность перед цикадами растений. Особенно опасны они для деревьев и кустов. Природный цикл требует самок насекомых откладывать до шести сотен яиц в трещины молодых веток.

Если популяция огромна, то можно ожидать массового повреждения тканей растения, а это приведет к болезням, снижению урожайности и изредка — к полной гибели посадок.

Опасно насекомое и для корней растений.

В виде личинок (нимф) цикады из рода Magicicada, производят под землей от 13 до 17 лет, все время питаясь там соком корней.

Взрослые цикады извлекают сок наземных частей растений, причем не только с силой высасывают его из растительных клеток, но и затем выделяют из организма жидкость под таким высоким давлением, что моча летит со скоростью до 3 метров в секунду. И это рекорд среди насекомых.

А еще цикады умеют потеть, снижая температуру тела на 5 градусов. Это потому, что из-под земли на поверхность они выходят летом, чтобы в течение примерно пяти недель активно питаться, петь и размножаться, а оставив потомство, погибнуть.

