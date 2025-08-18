Чи небезпечна цикада для людини, тварин та рослин — головні міфи про комаху

Потепління планетарного масштабу щороку робить клімат України хоч на градус або на його частку, теплішим, а це провокує появу доволі екзотичних південних комах та інших природних створінь.

Цикади, які приголомшують своїми навалами тропічні країни, все частіше зустрічаються і в Україні. Тож що таке цикада і чи небезпечна вона для людини — розбираємося у матеріалі.

Чи небезпечна цикада для людини

Цикади — це комахи довжиною у два-три сантиметри (зрідка до 7-20 см) із родини Cicadidae, яких впізнають за характерним співом.

В Україні гучні концерти цикад найчастіше почуєш у південних та центральних регіонах.

Для людини цикади цілком безпечні. Вони не кусаються і не переносять хвороб, як приміром, деякі види комарів.

У нічний час, коли самці активно співають для залучення партнерок, їхній стрекіт може бути доволі гучним. І це єдина пряма незручність, яку все ж можна стерпіти.

Хоча, приміром, в Америці трапляються періоди, коли одночасно стрекочуть мільйони цикад, і це схоже на майже оглушливий хор.

Гучність стрекотання в такі моменти може сягати 120 децибел — це можна порівняти з ревом мотоцикла.

А от для тварин і птахів цикади взагалі можуть бути ласими шматочками: вони багаті на білки та інші поживні речовини, хоча їхній хітиновий покрив доволі важкий для перетравлення.

Чи небезпечна цикада для рослин

Інша річ — беззахисність перед цикадами рослин. Особливо небезпечні вони для дерев та кущів. Природний цикл вимагає самок комах відкладати до шести сотень яєць у тріщини молодих гілок.

Якщо популяція величезна, то можна очікувати масового пошкодження тканин рослини, а це призведе до хвороб, зниження врожайності та зрідка — до повної загибелі посадок.

Небезпечна комаха й для коренів рослин.

У вигляді личинок (німф) цикади з роду Magicicada проводять під землею від 13 до 17 років, увесь час харчуючись там соком коренів.

Дорослі ж цикади витягують сік наземних частин рослин, причому не лише з силою висмоктують його з рослинних клітин, а ще й потім виділяють з організму рідину під таким високим тиском, що сеча летить зі швидкістю до 3 метрів на секунду. І це — рекорд серед комах.

А ще цикади вміють пітніти, знижуючи температуру тіла аж на 5 градусів. Це тому, що з-під землі на поверхню вони виходять влітку, щоб протягом приблизно п’яти тижнів активно харчуватися, співати та розмножуватися, а лишивши потомство, загинути.

