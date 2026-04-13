Подкормка чеснока нашатырным спиртом для лучшего роста: рецепт и правила обработки

С наступлением весны чеснок активно начинает расти и нуждается в подкормке. Среди самых доступных средств для этого — обычный нашатырный спирт, который можно купить в любой аптеке.

Итак, как провести подкормку чеснока нашатырным спиртом весной, чем она полезна и каков рецепт раствора — делимся советами в материале.

Подкормка чеснока нашатырным спиртом: преимущества удобрения

Подкормку чеснока раствором нашатырного спирта обычно проводят, когда листья начинают желтеть или растение ослаблено.

Нашатырь содержит много азота — он необходим чесноку для роста зелени. Раствор аммиака действует быстро, так как растение легко усваивает его из воды. После подкормки нашатырным спиртом чеснок начинает активно расти.

Кроме того, нашатырь помогает отпугивать вредителей (тлю, муравьев, луковую муху), поэтому его часто используют не только как подкормку, но и как защитное средство.

Использовать раствор лучше всего весной или сразу при появлении проблемы.

Подкормка чеснока нашатырным спиртом: пропорции

Чтобы подкормить чеснок нашатырем, обычно используют простой раствор:

60 мл нашатырного спирта на ведро (10 л) воды.

Все хорошо перемешивают и поливают грядки.

Делать это лучше с лейки, без распылителя. Аммиак быстро испаряется, поэтому обработку лучше проводить вечером или рано утром, когда нет солнца и ветра. Так он подействует эффективнее.

Поливать нужно прямо под корень, стараясь не попадать на листья, так как это может их повредить.

Лить раствор следует аккуратно, с небольшой высоты.

После полива удобрением желательно слегка пролить землю чистой водой — это поможет избежать ожогов и сделает подкормку нашатырным спиртом более безопасной.

Внекорневая подкормка чеснока нашатырным спиртом

Внекорневая подкормка чеснока — это опрыскивание листьев, а не полив под корень. Так удобрение действует быстрее, поскольку полезные вещества сразу попадают в листья.

Для внекорневой подкормки готовят более слабый раствор: на 10 литров воды добавляют примерно 3 столовые ложки нашатырного спирта, хорошо перемешивают и опрыскивают растения.

Обрабатывать нужно обильно, чтобы раствор покрывал всё перо. Проводить обработку лучше утром или вечером, чтобы солнце не обожгло влажные листья.

Особенно это полезно, когда листья желтеют или скручиваются.

Процедуру можно повторить несколько раз, пока растение не восстановится и снова не станет зелёным и крепким.

Также такое опрыскивание помогает отпугивать вредителей.

Когда не стоит подкармливать чеснок нашатырным спиртом

Не стоит подкармливать растения нашатырем, когда уже формируется головка. В этот период чесноку больше нужны калий и фосфор, а не азот.

Также не подходит это удобрение, если растения растут на кислых или слишком сухих почвах.

Кроме того, не подкармливают молодые всходы сразу после появления — им нужно немного окрепнуть. В любом случае главное правило — не перебарщивать и смотреть на состояние растения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!