Підживлення часнику нашатирним спиртом для кращого росту: рецепт і правила обробки

З настанням весни часник активно йде в ріст і потребує підживлення. Серед найдоступніших препаратів для цього — звичайний нашатирний спирт, який можна придбати у будь-якій аптеці.

Тож як провести підживлення часнику нашатирним спиртом навесні, чим воно корисне і яка рецептура розчину — ділимося порадами у матеріалі.

Підживлення часнику нашатирним спиртом: переваги добрива

Підживлення часнику розчином нашатирного спирту зазвичай проводять, коли листя починає жовтіти або рослина слабка.

Нашатир містить багато азоту — він потрібен часнику саме для росту зелені. Розчин аміаку діє швидко, бо рослина легко засвоює його з води. Після підживлення нашатирним спиртом часник починає активно рости.

Крім того, нашатир допомагає відлякувати шкідників (тлі, мурашок, цибулевої мухи), тому його часто використовують не лише як підживлення, а й як захисний засіб.

Використовувати розчин найкраще навесні або як тільки бачиш проблему.

Підживлення часнику нашатирним спиртом: пропорції

Щоб підживити часник нашатирем, зазвичай беруть простий розчин:

60 мл нашатирного спирту на відро (10 л) води.

Усе добре змішують і поливають грядки.

Робити це краще з лійки, без розпилювача. Аміак швидко випаровується, тому обробку краще проводити увечері або рано вранці, коли немає сонця і вітру. Так він подіє з більшим ефектом.

Поливати потрібно прямо під корінь, намагаючись не потрапляти на листя, бо це може їх пошкодити.

Лити розчин слід обережно, з невеликої висоти.

Після поливу добривом бажано трохи пролити землю чистою водою — так ти допоможеш рослинам уникнути опіків і зробиш підживлення нашатирним спиртом безпечним.

Позакореневе підживлення часнику нашатирним спиртом

Позакореневе підживлення часнику — це обприскування листя, а не полив під корінь. Так добриво діє швидше, бо корисні речовини одразу потрапляють у листя.

Для позакореневого підживлення готують більш слабкий розчин: на 10 літрів води додають приблизно 3 столові ложки нашатирного спирту, добре перемішують і обприскують рослини.

Обробляти потрібно рясно, щоб розчин покривав усе пір’я. Проводити обробку краще вранці або ввечері, щоб сонце не обпекло вологе листя.

Особливо це корисно, коли листя жовтіє або скручується.

Процедуру можна повторити кілька разів, поки рослина не відновиться і не стане знову зеленою та міцною.

А ще таке обприскування допомагає відлякувати шкідників.

Коли не варто підживлювати часник нашатирним спиртом

Не варто підживлювати рослини нашатирем, коли вже формується головка. У цей час рослині більше потрібні калій і фосфор, а не азот.

Не годиться це добриво, якщо рослини ростуть на кислих або дуже сухих ґрунтах.

Крім того, не підживлюють молоді сходи одразу після появи — їм потрібно трохи зміцніти. У всіх випадках головне правило — не перебільшувати і дивитися на стан рослини.

