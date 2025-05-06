Тигридия: как ухаживать за ярким экзотическим цветком

На современных клумбах можно найти разные растения, даже много экзотических. Некоторые хозяйки и хозяева высаживают тигридию. Также этот цветок называют павония. Она имеет яркую окраску и чем-то напоминает ирис. А в природе распространена в Южной Америке. Поэтому нужно знать, что любит тигридия.

Тигридия: правила посадки

Разрастается этот цветок хорошо и быстро. Каждая посаженая луковица к концу сезона дает несколько молодых луковиц и деток. Тигридия имеет окраску розового, нежно кремового, красного, желтого и белого оттенков и еще много других.

Высаживать луковицы растения лучше в марте-апреле, но этот вариант в закрытом грунте подойдет для выращивания в домашних условиях или для того, чтобы подготовить и получить в саду более раннее цветение. В открытую почву сажать цветок нужно в середине-конце мая. Луковицы тигридии прорастают при температуре от +18°C.

Чтобы луковицы лучше росли и дали много цветов, можно их заранее подготовить. Для этого их следует замочить в растворе стимуляторов и фунгицида.

Высаживать луковицы нужно на глубину 9-12 см, а расстояние между ними должно составлять 15-20 см. Если растение было посажено сначала на выгонку, нужно аккуратно переставлять его в подготовленные лунки. Первые всходы появляются за 2-3 недели.

Тигридия уход

Это растение не нуждается в каком-то чрезвычайном уходе. Следует ее пропалывать, вовремя поливать и разрыхлять землю. Также следует всегда срезать увядшие цветы. Если прогноз погоды передает сильные ветры, следует поставить опору и подвязать цветок.

Можно вносить подкормку. Для этого нужно выбрать минеральное удобрение, а после окончания цветения — удобрение с низким содержанием азота.

Что касается полива — то он должен быть в меру. Делать это нужно регулярно после высыхания верхнего слоя. Следует не допускать пересыхания и застоя воды.

На зиму тигридии нужно выкапывать. Осенью прекращают полив после увядания надземной части растения. Выкапывать следует перед первыми заморозками. Верхнюю часть не срезать. Надо положить луковицы со стеблями для просушки на 20-30 дней при температуре +16-20°С в темном месте.

После окончания этого процесса нужно убрать отсохшие листья. Далее — разделить гнезда луковиц и хранить до весны в сухом песке при температуре +7-10°C, можно в холодильнике. А перед этим луковицы следует обработать фунгицидом.

